"Газпром" створив власну армію для громадянської війни в Росії, — Bild

Найманці "Газпрому" можуть стати противагою ПВК "Вагнер" на тлі конфлікту Євгена Пригожина із Кремлем.

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У лютому російська державна компанія "Газпром" створила власну армію, яку може використовувати як в Україні, так і під час громадянської війни в Росії. Про це пише найбільший німецький таблоїд Bild.

За даними " РІА Новини ", 6 лютого російський уряд дозволив підприємству "Газпром нафту" створити приватну організацію, покликану охороняти енергетичні об'єкти компанії. Співзасновником підприємства стала охоронна компанія "Стаф-Центр", яка отримала частку 30%.

7 березня російський пропагандист та головний редактор видання "Сегодня.ру" Юрій Котенок у Telegram написав, що Росія заводить в Україну приватну військову компанію "Газпром нафти", в якій найманцям платять 400-600 тисяч рублів на місяць ($5260-$7890), що приблизно вдвічі вище порівняно з ПВК "Вагнер". Пізніше він уточнив:

"На жаль, це не ПВК, а добровольчі формування, аналог БАРСів".

ГУР МО України зазначила, що "Газпром" створив "охоронну компанію" в Росії на тлі конфлікту між Кремлем і засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, що зростає. Як передбачає Інститут вивчення війни (ISW), Росія може використовувати це збройне формування не тільки для охорони енергетичних об'єктів, але й для досягнення інших цілей. "Газпром нафта" може конкурувати з ПВК "Вагнером" за набір рекрутів у Донецькій області.

Експерт з України Сергій Сумленний у коментарі BILD визнав створення приватної армії "Газпрому" цілком можливим. За його словами, у Росії діє безліч воєнізованих структур, а "Вагнер" — лише найвідоміша з них, оскільки добре піариться. Власні армії вже мають найвпливовіших російських олігархів, і їх можуть задіяти під час громадянської війни в РФ.

"Російські еліти готуються до гіршої для себе: воєнної поразки Росії та кінця путінського режиму. Після цього друзям Путіна вже не будуть гарантовані права власності, тому їм і потрібні такі армії. Російські регіони теж потихеньку починають створювати свої "національні батальйони", — зазначив Сумленний . Справжні інтереси "Газпрому" та інших стосуються віддаленого майбутнього, а не в найближчі місяці війни".

Раніше писали, що Кремль активно наймає добровольців, готуючись до затяжної війни в Україні. На думку аналітиків ISW, у такий спосіб президент Володимир Путін намагається уникнути нової хвилі примусової мобілізації.

9 березня з'явилася інформація, що російська влада перекрила Євгену Пригожину канали спеціального зв'язку та анулювала перепустки до всіх відомств, щоб той перестав просити боєприпаси для ПВК "Вагнер". Він уже неодноразово скаржився на нестачу снарядів та повільне їх постачання на фронт.