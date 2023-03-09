"Заблокували всі канали": Пригожину відключили спецзв'язок, щоб він не просив боєприпаси

За словами "кухаря Путіна", йому заблокували всі перепустки, де мають ухвалювати рішення про постачання снарядів, тому він тепер їх проситиме через ЗМІ.

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Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився журналістам на те, що ситуація з боєприпасами не змінилася. Про це повідомляється у його телеграм-каналі 9 березня.

На запитання журналістів, чи змінилася ситуація із боєприпасами, Пригожин відповів, що є зміни. Однак замість постачання всіх типів основних снарядів він отримав відключення каналів спеціального зв'язку.

"Але зміни справді є. Для того, щоб я перестав просити боєприпаси, мені відключили всі телефони спеціального зв'язку у всіх офісах, у всіх підрозділах. Ще важливий момент, який зробили, — це заблокували всі перепустки до всіх відомств, які мають приймати рішення. Не буду їх називати, щоб у жодному разі не дискредитувати", — заявив "кухар Путіна".

Також він додав, що єдиним варіантом для нього тепер залишається звернення до ЗМІ, щоб покращити ситуацію із боєприпасами.

Раніше Євген Пригожин неодноразово скаржився на дефіцит боєприпасів у своїх найманців. 22 лютого він показав десятки трупів своїх бійців, які загинули, як заявляється, через нестачу снарядів.

Нагадаємо, 17 лютого "вагнерівці" скаржилися на великі втрати через відсутність боєприпасів від Міноборони РФ.

Також 20 лютого Пригожин стверджував, що його бойовикам замало боєприпасів і при цьому "ніхто не розуміє", звідки взялися ліміти на БК.