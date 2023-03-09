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Военный Фокус Российско-украинская война

"Заблокировали все каналы": Пригожину отключили спецсвязь, чтобы он не просил боеприпасов

вагнеровцам не дают боеприпасов
Евгений Пригожин снова жалуется на дефицит БК

По словам "повара Путина", ему заблокировали все пропуска, где должны принимать решение о поставках снарядов, поэтому он теперь будет их просить через СМИ.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался журналистам на то, что ситуация с боеприпасами не изменилась. Об этом сообщается в его телеграм-канале 9 марта.

На вопрос журналистов, изменилась ли ситуация с боеприпасами, Пригожин ответил, что есть изменения. Однако вместо поставок всех типов основных снарядов он получил отключение каналов специальной связи.

"Но изменения действительно есть. Для того чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах, во всех подразделениях. Еще важный момент, который сделали, — это заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решение. Не буду их называть, чтобы ни в коем случае не дискредитировать", — заявил "повар Путина".

Также он добавил, что единственным вариантом для него теперь остается обращение в СМИ, чтобы улучшить ситуацию с боеприпасами.

Ранее Евгений Пригожин неоднократно жаловался на дефицит боеприпасов для своих наемников. 22 февраля он показал десятки трупов своих бойцов, которые погибли, как заявляется, из-за недостатка снарядов.

Напомним, 17 февраля "вагнеровцы" жаловались на большие потери из-за отсутствия боеприпасов от Минобороны РФ.

Также 20 февраля Пригожин утверждал, что его боевикам недостаточно боеприпасов и при этом "никто не понимает", откуда взялись лимиты на БК.