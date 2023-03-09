"Заблокировали все каналы": Пригожину отключили спецсвязь, чтобы он не просил боеприпасов

По словам "повара Путина", ему заблокировали все пропуска, где должны принимать решение о поставках снарядов, поэтому он теперь будет их просить через СМИ.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался журналистам на то, что ситуация с боеприпасами не изменилась. Об этом сообщается в его телеграм-канале 9 марта.

На вопрос журналистов, изменилась ли ситуация с боеприпасами, Пригожин ответил, что есть изменения. Однако вместо поставок всех типов основных снарядов он получил отключение каналов специальной связи.

"Но изменения действительно есть. Для того чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех офисах, во всех подразделениях. Еще важный момент, который сделали, — это заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решение. Не буду их называть, чтобы ни в коем случае не дискредитировать", — заявил "повар Путина".

Также он добавил, что единственным вариантом для него теперь остается обращение в СМИ, чтобы улучшить ситуацию с боеприпасами.

Ранее Евгений Пригожин неоднократно жаловался на дефицит боеприпасов для своих наемников. 22 февраля он показал десятки трупов своих бойцов, которые погибли, как заявляется, из-за недостатка снарядов.

Напомним, 17 февраля "вагнеровцы" жаловались на большие потери из-за отсутствия боеприпасов от Минобороны РФ.

Также 20 февраля Пригожин утверждал, что его боевикам недостаточно боеприпасов и при этом "никто не понимает", откуда взялись лимиты на БК.