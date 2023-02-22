"Брали" Бахмут: Пригожин показал трупы "вагнеровцев", которым не хватило боеприпасов (фото)

Основатель ЧВК "Вагнер" жалуется, что Минобороны РФ "кинуло" его, а потерь в рядах наемников должно было быть в 5 раз меньше. Российские военные чиновники ужинают с золотой посуды, отправляют дочек в Дубай, а солдаты погибают в Украине, подчеркнул он.

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Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в интервью российским пропагандистам пожаловался, что его наемникам не дают боеприпасы. Ответ Пригожина опубликовала в Telegram его пресс-служба.

"Никаких шагов Минобороны РФ на утро 22 февраля по выдаче боеприпасов не сделало. Парни погибли вчера от "снарядного голода". Их должно было быть в 5 раз меньше. Виноваты те, кто должен был решать вопросы о достаточном снабжении нас боеприпасами", — заявил он.

Для наглядности он показал фотографию убитых в Украине наемников.

[ + – ] Фото 18+. Убитые в Украине вагнеровцы

По словам Пригожина, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава Минобороны Сергей Шойгу не хотели принимать решения, ведь "ЧВК "Вагнер" как бы не существует".

"Боеприпасы раньше нам выдавали формально — на некие воинские подразделения, которые, типа, вместо нас берут Бахмут. Но кроме нас там никого нет. Ранее был скандал после взятия Соледара, так как Минобороны туда никого не отправило", — заявил он.

Далее Пригожин показал заявку на Генштаб России с требуемым объемом расходов боеприпасов в день и на 10 суток. Он специально скрыл название снарядов.

[ + – ] "Вагнеровцы" хотели 105,6 тысяч снарядов, а получили 3,6 тысяч

Написанное от руки, по его словам, это фактически выданное количество боеприпасов на 10 дней. По одной из позиций "вагнеровцы" получили снарядов в 40 раз меньше чем просили.

ЧВК "Вагнер" бегает по другим военным частям оккупантов и выпрашивает для себя боеприпасы, продолжил он.

"Вагнеровцы ходят как нищие с миру по нитке. Просят командиров подразделений каким-то образом помочь. На некоторых арсеналах офицеры, полковники, руководители этих арсеналов понимают, что их могут лет на 10 посадить, но дают боеприпасы без всяких бумаг. Уходя за правовое поле", — заявил Пригожин.

На вопрос о выходе наемников из Бахмута Пригожин ответил так: "Нет не уйдем, мы будем погибать в 2 раза больше, пока все не закончатся. А когда закончатся все "вагнеровцы", тогда Шойгу с Герасимовым, наверно, автоматы возьмут".

Почему ЧВК "Вагнер" оставили без боеприпасов?

Пригожин 20 февраля также поднимал тему нехватки боеприпасов в разговоре с журналистами канала RT.

"Ни у кого нет никакого понимания, откуда взялись некие лимиты, откуда взялись процедуры, по которым нужно получать. Никто не знает путей подписания тех или иных документов. Все кивают куда-то наверх, говоря о том, что "вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вот там. Показывают пальцем вверх и закатывают глаза. Вам надо пойти извиниться и повиниться, и тогда ваши бойцы получат боеприпасы", — говорил он.

Пригожин заявил, что российское военное командование "вы…бывается как муха на стекле и строит козни". Мешающие вагнеровцам воевать "работают на врага и помогают ему сломать хребет России", добавил он.

"Оставьте свои капризы, принципы и дайте боеприпасы. Я не тыкаю вам в нос тем, что вы завтракаете, обедаете и ужинаете с золотой посуды и отправляете своих дочек, внучек и жучек отдыхать по Дубаям, не стесняясь ничего, когда русский солдат гибнет на фронте", — резюмировал основатель ЧВК "Вагнер".

Отметим, что ЧВК "Вагнер" не первый раз обвиняет Минобороны России в недостаточном снабжении. Так, 17 февраля "вагнеровцы" жаловались на большие потери из-за отсутствия боеприпасов.

Фокус ранее писал о планах президента России Владимира Путина ликвидировать Евгения Пригожина. Глава правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин в общении с британским таблоидом The Sun предположил, что Пригожин участвовал в антипутинском заговоре вместе с Сергеем Суровикиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.