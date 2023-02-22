Плевок в ЧВК "Вагнер": Пригожин обвинил Минобороны РФ во лжи о поставках боеприпасов

По словам Евгения Пригожина, в российском оборонном ведомстве пытаются "скрыть свои преступления" перед воюющими в Украине "вагнеровцами".

Related video

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на заявление Министерства обороны Российской Федерации касательно снабжения боеприпасами "добровольческих подразделений" на Бахмутском направлении. Пригожин обвинил ведомство во лжи, опубликовав соответствующее аудиосообщение в своем Telegrаm-канале.

Евгений Пригожин заявил, что "вагнеровцы" недополучают 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач.

"Поэтому заявление Министерства обороны являются ничем иным, как просто плевком в сторону ЧВК "Вагнер" с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сейчас совершают подвиг на Бахмуте", — сказал Пригожин.

"Повар" Путина также утверждает, что на Бахмутском направлении нет никаких "добровольческих подразделений", а есть ЧВК "Вагнер".

"Боеприпасов нет, саперные лопатки, да будет вам известно, господа руководство Министерства обороны Российской Федерации, до сих пор не поставлены. Если будете давать боеприпасы – давайте, а не рассказывайте это в СМИ народу России, обманывая его при этом", — пожаловался бизнесмен.

Конфликт Пригожина с Минобороны РФ

В ЧВК "Вагнер" уже не впервые обращаются к Минобороны РФ с обвинениями в недостаточном снабжении. Так, 17 февраля в сети появилось видео, на котором "вагнеровцы" в очередной раз жалуются на большие потери из-за отсутствия боеприпасов.

"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы уверены, что где-то на складах у вас есть боеприпасы. Мы за вас "отберем", а вы помогите нам с боеприпасами", — заявили оккупанты.

[ + – ] В ЧВК "Вагнер" обвинили Минобороны РФ в плохом снабжении

Позже бойцы ЧВК "Вагнер" также опубликовали видео на фоне мертвых тел своих сослуживцев, на котором работник морга утверждает, что трупов россиян было бы меньше, если бы было больше боеприпасов.

"Отправьте своих детей, зятей, снимающих ТикТоки, на эту войну", — обратился мужчина к Минобороны РФ.

20 февраля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще раз обратился к руководству ведомства, заявив, что боеприпасы у РФ на складах есть, он даже знает номера партий и ящиков, где они хранятся, но до бойцов ЧВК "Вагнер" они не доходят.

"Неужели совести нет, чтобы прекратить в**бываться, как муха на стекле? Не могу решить эту проблему на все мои знакомства", — возмутился Пригожин.

[ + – ] Евгений Пригожин обратился к руководству Минобороны РФ

Ранее Фокус также писал о том, 14 февраля в The Sun сообщили со ссылкой на основателя правозащитного проекта "Гулагу.нет" Владимира Осечкина, что президент РФ Владимир Путин планирует ликвидировать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который, предположительно, участвовал в антипутинском заговоре вместе с генералом Сергеем Суровикиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым