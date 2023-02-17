Отправьте сюда своих детей и зятей: "вагнеровцы" психонули и обругали Минобороны РФ (видео)

Наемники ЧВК "Вагнер" жалуются, что Минобороны РФ тормозит поставку им артиллерийских боеприпасов, из-за чего они несут огромные потери.

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Наемники ЧВК "Вагнер" выразили свое возмущение Минобороны РФ из-за задержек с поставкой боеприпасов. Видеообращение "вагнеровцев" появилось на связывающих с частной военной компанией каналах в Telegram.

Оккупанты жалуются, что из-за отсутствия боеприпасов несут бешеные потери.

"На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. Мы уверены, что где-то на складах у вас есть боеприпасы. Мы за вас "отберем", а вы помогите нам с боеприпасами", — говорят оккупанты.

Уже через несколько часов в сети появилось другое подобное видео от "вагнеровцев", но уже не на фоне техники, а на фоне тел убитых кафиров. Работник морга нервно заметил, что трупов россиян было бы меньше, если бы больше боеприпасов. По его словам, каждый день в морг свозят сотню убитых.

"Отправьте своих детей, зятей, снимающих ТикТоки на эту войну", — лихорадочно обратился к Минобороны РФ работник морга.

В Международном волонтерском сообществе InformNapalm считают, что у главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сдают нервы, потому что в течение последних двух дней в своих телеграм-каналах он публикует видеообращения своих вояк, записанные в адрес МО РФ.

"Всему виной то, что Пригожин не рассчитал силы и побежал спринт там, где надо бежать марафон. Он рано перешел на критику генералов МО РФ и показал свои политические амбиции, кусая руку, которая кормила его (поставляла оружие и боеприпасы). Теперь ему обрезали", как возможности вербовать зэков, так и поставки вооружения, и ИПСОшное нытье его боевиков, вряд ли произведет впечатление на прагматических генералов. Шойгу не умеет играть в медийку, но умеет играть в кулуарные интрижки. И сейчас это позитив", — говорится в комментарии InformNapal.

Напомним, 17 февраля снайперы ГНСУ рассказали, как уничтожают "вагнеровцев" на Бахмутском направлении. По словам украинских защитников, оккупантов так много, что иногда за ночь они тратят на цели весь боекомплект. Также их шокировало то, что бойцы ЧВК "Вагнер" не оказывают помощь своим раненым, а просто проходят мимо.

Ранее Фокус сообщал, что в ВСУ показали видео уничтожение пехоты ВС РФ на Бахмутском направлении. В результате метких выстрелов артиллеристов ВСУ российские воины взлетели в воздух.