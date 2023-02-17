Відправте сюди своїх дітей і зятів: "вагнерівці" психонули і вилаяли Міноборони РФ (відео)

Найманці ПВК "Вагнер" скаржаться, що Міноборони РФ гальмує постачання їм артилерійських боєприпасів, через що вони несуть шалені втрати.

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Найманці ПВК "Вагнер" висловили своє обурення Міноборони РФ через затримки з постачанням боєприпасів. Відеозвернення "вагнерівців" з'явилося на каналах в Telegram, які пов'язують з приватною військовою компанією.

Окупанти скаржаться, що через відсутність боєприпасів зазнають шалених втрат.

"На цей момент ми повністю відрізані від постачання боєприпасів. Ми впевнені, що десь на складах у вас є боєприпаси. Ми за вас "відбатрачимо", а ви допоможіть нам з боєприпасами", — говорять окупанти.

Вже за кілька годин в мережі з'явилося інше подібне відео від "вагнерівців", але вже не на фоні техніки, а на фоні тіл вбитих окупантів. Працівник моргу нервово зауважив, що трупів росіян було б менше, якби боєприпасів було більше. За його словами, щодня до моргу звозять сотню вбитих.

"Відправте своїх дітей, зятів, які знімають ТікТоки на цю війну", — гарячково звернувся до Міноборони РФ працівник моргу.

У Міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm вважають, що в очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина здають нерви, бо впродовж останніх двох днів в своїх телеграм-каналах він публікує відеозвернення своїх вояків, записані на адресу МО РФ.

"Всьому виною те, що Пригожин не розрахував сили і побіг спринт там, де треба бігти марафон. Він зарано перейшов на критику генералів МО РФ і показав свої політичні амбіції, кусаючи руку, яка його годувала (постачала зброю та боєприпаси). Тепер йому обрізали як можливості вербувати зеків, так і постачання озброєння, і ІПСОшні ниття його бойовиків, навряд чи справлять враження на прагматичних генералів. Шойгу не вміє грати в медійку, але вміє грати в кулуарні інтрижки. І наразі це позитив", — йдеться в коментарі InformNapalm.

Нагадаємо, 17 лютого снайпери ДПСУ розповіли, як знищують "вагнерівців" на Бахмутському напрямку. За словами українських захисників, окупантів так багато, що іноді за ніч вони витрачають на цілі увесь боєкомплект. Також їх шокувало те, що бійці ПВК "Вагнер" не надають допомогу своїм пораненим, а просто проходять повз.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЗСУ показали відео знищення піхоти ЗС РФ на Бахмутському напрямку. Внаслідок влучних пострілів артилеристів ЗСУ російські вояки злетіли в повітря.