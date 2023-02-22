Плювок у ПВК "Вагнер": Пригожин звинуватив Міноборони РФ у брехні про постачання боєприпасів

За словами Євгена Пригожина, у російському оборонному відомстві намагаються "приховати свої злочини" перед "вагнерівцями", які воюють в Україні.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відреагував на заяву Міністерства оборони Російської Федерації щодо постачання боєприпасів "добровольчим підрозділам" на Бахмутському напрямку. Пригожин звинуватив відомство у брехні, опублікувавши відповідне аудіоповідомлення у своєму Telegrаm-каналі.

Євген Пригожин заявив, що "вагнерівці" недоотримують 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань.

"Тому заява Міністерства оборони є нічим іншим, як просто плювком у бік ПВК "Вагнер" зі спробою приховати свої злочини перед тими бійцями, які нині роблять подвиг на Бахмуті", — сказав Пригожин.

"Кухар" Путіна також стверджує, що на Бахмутському напрямі немає жодних "добровольчих підрозділів", а є ПВК "Вагнер".

"Боєприпасів немає, саперні лопатки, хай буде вам відомо, панове керівництво Міністерства оборони Російської Федерації, досі не поставлено. Якщо даватимете боєприпаси — давайте, а не розповідайте це в ЗМІ народу Росії, обманюючи його при цьому", — поскаржився бізнесмен.

Конфлікт Пригожина з Міноборони РФ

У ПВК "Вагнер" вже не вперше звертаються до Міноборони РФ зі звинуваченнями у недостатньому постачанні. Так, 17 лютого у мережі з'явилося відео, на якому "вагнерівці" вкотре скаржаться на великі втрати через відсутність боєприпасів.

"На цей час ми повністю відрізані від постачання боєприпасів. Ми впевнені, що десь на складах у вас є боєприпаси. Ми за вас "відберемо", а ви допоможете нам з боєприпасами", — заявили окупанти.

[ + – ] У ПВК "Вагнер" звинуватили Міноборони РФ у поганому постачанні

Пізніше бійці ПВК "Вагнер" також опублікували відео на тлі мертвих тіл своїх товаришів по службі, де працівник моргу стверджує, що трупів росіян було б менше, якби було більше боєприпасів.

"Направте своїх дітей, зятів, які знімають ТікТоки, на цю війну", — звернувся чоловік до Міноборони РФ.

20 лютого голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ще раз звернувся до керівництва відомства, заявивши, що боєприпаси у РФ на складах є, він навіть знає номери партій та ящиків, де вони зберігаються, але до бійців ПВК "Вагнер" вони не доходять.

"Невже совісті немає, щоб припинити ви**буватися, як муха на склі? Не можу розв'язувати цю проблему попри всі мої знайомства", — обурився Пригожин.

[ + – ] Євген Пригожин звернувся до керівництва Міноборони РФ

Раніше Фокус також писав про те, 14 лютого в The Sun повідомили з посиланням на засновника правозахисного проекту "Гулагу.нет" Володимира Осєчкіна, що президент РФ Володимир Путін планує ліквідувати засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який, ймовірно, брав участь в антипутінській змові разом із генералом Сергієм Суровікіним та головою Чечні Рамзаном Кадировим