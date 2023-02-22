"Брали" Бахмут: Пригожин показав трупи "вагнерівців", яким не вистачило боєприпасів (фото)

Засновник ПВК "Вагнер" скаржиться, що Міноборони РФ "кинуло" його, а втрат у лавах найманців повинно було бути в 5 разів менше. Російські військові чиновники вечеряють із золотого посуду, відправляють доньок у Дубай, а солдати гинуть в Україні, наголосив він.

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"Жодних кроків Міноборони РФ на ранок 22 лютого щодо видачі боєприпасів не зробило. Хлопці загинули вчора від "снарядного голоду". Їх мало бути в 5 разів менше. Винні ті, хто повинен був вирішувати питання про достатнє постачання нас боєприпасами", — заявив він.

Для наочності він показав фотографію вбитих в Україні найманців

[ + – ] Фото 18+. Вбиті в Україні вагнерівці

За словами Пригожина, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов та голова Міноборони Сергій Шойгу не хотіли приймати рішення, адже ПВК "Вагнер" нібито не існує".

"Боєприпаси раніше нам видавали формально — на якісь військові підрозділи, які, на кшталт, замість нас беруть Бахмут. Але крім нас там нікого немає. Раніше був скандал після взяття Соледара, оскільки Міноборони туди нікого не відправило", — заявив він.

Далі Пригожин показав заявку на Генштаб Росії з необхідним обсягом витрат боєприпасів на день та на 10 діб. Він спеціально приховав назву снарядів.

[ + – ] "Вагнерівці" хотіли 105,6 тисяч снарядів, а отримали 3,6 тисячі

Написане від руки, за його словами, це фактично видана кількість боєприпасів на 10 днів. В одній із позицій "вагнерівці" отримали снарядів у 40 разів менше, ніж просили.

ПВК "Вагнер" бігає по інших військових частинах окупантів і випрошує для себе боєприпаси, продовжив він.

"Вагнерівці ходять як жебраки зі світу по нитці. Просять командирів підрозділів якимось чином допомогти. На деяких арсеналах офіцери, полковники, керівники цих арсеналів розуміють, що їх можуть років на 10 посадити, але дають боєприпаси без всяких паперів. Йдучи за правове поле", — заявив Пригожин.

На запитання про вихід найманців із Бахмута Пригожин відповів так: "Ні, не підемо, ми будемо гинути в 2 рази більше, поки всі не закінчаться. А коли закінчаться всі "вагнерівці", тоді Шойгу з Герасимовим, напевно, автомати візьмуть".

Чому ПВК "Вагнер" залишили без боєприпасів?

Пригожин 20 лютого також порушував тему нестачі боєприпасів у розмові з журналістами каналу RT.

"Ні в кого немає жодного розуміння, звідки взялися якісь ліміти, звідки взялися процедури, за якими потрібно отримувати. Ніхто не знає шляхів підписання тих чи інших документів. Усі кивають кудись вгору, кажучи про те, що "ви ж знаєте, Євгене Вікторовичу, у вас непрості стосунки ось там. Показують пальцем вгору і закочують очі. Вам треба піти вибачитися і покаятися, і тоді ваші бійці отримають боєприпаси", — говорив він.

Пригожин заявив, що російське військове командування "ви**бується як муха на склі і будує підступи". Ті, хто заважає вагнерівцям воювати, "працюють на ворога і допомагають йому зламати хребет Росії", додав він.

"Залиште свої примхи, принципи і дайте боєприпаси. Я не тикаю вам у ніс тим, що ви снідаєте, обідаєте і вечеряєте із золотого посуду і відправляєте своїх доньок, онучок і жучок відпочивати по Дубаях, не соромлячись нічого, коли російський солдат гине на фронті", — резюмував засновник ПВК "Вагнер".

Зазначимо, що ПВК "Вагнер" не вперше звинувачує Міноборони Росії у недостатньому постачанні. Так, 17 лютого "вагнерівці" скаржилися на значні втрати через відсутність боєприпасів.

Фокус раніше писав про плани президента Росії Володимира Путіна ліквідувати Євгена Пригожина. Голова правозахисного проєкту "Гулагу.нет" Володимир Осечкін у спілкуванні з британським таблоїдом The Sun припустив, що Пригожин брав участь в антипутінській змові разом із Сергієм Суровікіним та головою Чечні Рамзаном Кадировим.