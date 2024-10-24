Зустрічалися з "вагнерівцями" і Лавровим: у кримському "Артеку" помітили дітей із Німеччини (фото)

За даними німецьких журналістів, крім спортивних і розважальних заходів, дітей залучали до пропагандистських активностей, знайомили з військовими РФ і нав'язували підтримку війни в Україні, а також лояльність до російських "традиційних цінностей".

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Кілька дітей із Німеччини провели три тижні в одному з найбільших "молодіжних центрів Росії" — захопленому таборі "Артек", розташованому в окупованому Криму. Про це повідомляє портал німецької компанії T-online.

Як зазначається, відомий з радянських часів табір "Артек" активно використовується для просування російської пропаганди, включно з підтримкою війни в Україні. Програма організована партією Володимира Путіна "Єдина Росія" і охоплюває зустрічі з російськими військовими, які демонструють патріотизм і позитивне ставлення до війни.

Програму організовано партією Володимира Путіна "Единая Россия" Фото: t-online

За інформацією, наданою російськими медіа, діти брали участь у різних заходах, де їх знайомили з історією Росії, традиційними цінностями і символікою. У таборі брало участь понад 3 000 дітей і підлітків із 60 країн, включно з Німеччиною, Францією та Фінляндією. Частину дітей було запрошено як переможців конкурсів, організованих російськими урядовими агентствами та державними корпораціями, такими як "Росатом".

Примітно, що учасники табору не просто проводили час на відпочинку. Вони брали участь у заходах із політичним підтекстом. Під час однієї із зустрічей їх привітав російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Також діти взяли участь у "дипломатичних" круглих столах, де обговорювали цінності Росії і ставали учасниками "Клубу друзів Росії", створеного партією "Единая Россия". Ці "діти-дипломати", за задумом організаторів, повинні будуть представляти і просувати російські традиційні цінності у своїх країнах, на противагу "зіпсованому Заходу".

Діти брали участь у заходах із політичним підтекстом Фото: t-online

Крім культурної програми, у таборі також проводилися зустрічі з російськими військовослужбовцями, зокрема з бійцями колишньої приватної військової компанії "Вагнер", які брали участь у бойових діях на сході України, зокрема в Бахмуті, і відомі своїми жорстокими розправами над полоненими та цивільними. Мета цих зустрічей — показати дітям приклади патріотизму та любові до батьківщини, як заявили організатори.

Дітей знайомили з бійцями ПВК "Вагнер" Фото: t-online

У матеріалі зазначають, що батьки дітей, які брали участь у поїздці, можливо, не були повністю обізнані про політичну складову програми. Принаймні офіційні російські представництва в Німеччині, включно з посольством і Російським домом у Берліні, заявили, що не мають інформації про ці поїздки. Тим часом Міністерство закордонних справ Німеччини наполегливо попереджає громадян уникати поїздок на територію окупованого Криму, де консульська допомога наразі не надається.

Також примітно, що у фіналі програми дітям демонстрували російську національну символіку, а на прикінцевому заході вони тримали в руках російські прапори. Як зазначив директор табору Костянтин Федоренко, головна ідея, яку вони намагалися донести до учасників, — це "єдність". У той час як у Європі поїздка німецьких дітей на окуповану територію викликає обурення, російська сторона продовжує використовувати такі заходи для формування у молоді позитивного сприйняття російської політики і дій в Україні, резюмує портал.

Нагадаємо, станом на початок жовтня було відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ викрала з України понад 20 тисяч дітей. За інформацією омбудсмена Дмитра Лубінця, є ризик, що РФ депортує ще 1,5 мільйона дітей із тимчасово окупованих територій.