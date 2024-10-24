Встречались с "вагнеровцами" и Лавровым: в крымском "Артеке" заметили детей из Германии (фото)

По данным немецких журналистов, помимо спортивных и развлекательных мероприятий, детей вовлекали в пропагандистские активности, знакомили с военными РФ и навязывали поддержку войны в Украине, а также лояльность к российским "традиционным ценностям".

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Несколько детей из Германии провели три недели в одном из крупнейших "молодежных центров России" — захваченном лагере "Артек", расположенном в оккупированном Крыму. Об этом сообщает портал немецкой компании T-online.

Как отмечается, известный с советских времен лагерь "Артек" активно используется для продвижения российской пропаганды, включая поддержку войны в Украине. Программа организована партией Владимира Путина "Единая Россия" и включает в себя встречи с российскими военными, которые демонстрируют патриотизм и положительное отношение к войне.

Программа организована партией Владимира Путина "Единая Россия" Фото: t-online

По информации, предоставленной российскими медиа, дети участвовали в различных мероприятиях, где их знакомили с историей России, традиционными ценностями и символикой. В лагере участвовало более 3 000 детей и подростков из 60 стран, включая Германию, Францию и Финляндию. Часть детей была приглашена как победители конкурсов, организованных российскими правительственными агентствами и государственными корпорациями, такими как "Росатом".

Примечательно, что участники лагеря не просто проводили время на отдыхе. Они участвовали в мероприятиях с политическим подтекстом. В ходе одной из встреч их приветствовал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Также дети приняли участие в "дипломатических" круглых столах, где обсуждали ценности России и становились участниками "Клуба друзей России", созданного партией "Единая Россия". Эти "дети-дипломаты", по задумке организаторов, должны будут представлять и продвигать российские традиционные ценности в своих странах, в противовес "испорченному Западу".

Дети участвовали в мероприятиях с политическим подтекстом Фото: t-online

Помимо культурной программы, в лагере также проводились встречи с российскими военнослужащими, в том числе с бойцами бывшей частной военной компании "Вагнер", которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, в частности в Бахмуте и известны своими жестокими расправами над пленными и гражданскими. Цель этих встреч — показать детям примеры патриотизма и любви к родине, как заявили организаторы.

Детей знакомили с бойцами ЧВК "Вагнер" Фото: t-online

В материале отмечают, что родители детей, участвовавших в поездке, возможно, не были полностью осведомлены о политической составляющей программы. По крайней мере, официальные российские представительства в Германии, включая посольство и Русский дом в Берлине, заявили, что не имеют информации об этих поездках. Между тем, Министерство иностранных дел Германии настоятельно предупреждает граждан избегать поездок на территорию оккупированного Крыма, где консульская помощь в настоящее время не предоставляется.

Также примечательно, что в финале программы детям демонстрировали российскую национальную символику, а на заключительном мероприятии они держали в руках российские флаги. Как отметил директор лагеря Константин Федоренко, главная идея, которую они пытались донести до участников, — это "единство". В то время как в Европе поездка немецких детей на оккупированную территорию вызывает возмущение, российская сторона продолжает использовать подобные мероприятия для формирования у молодежи позитивного восприятия российской политики и действий в Украине, резюмирует портал.

Напомним, по состоянию на начало октября было известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей. По информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, существует риск, что РФ депортирует еще 1,5 миллиона детей с временно оккупированных территорий.