Росіяни перевозять викрадених жителів Запорізької області до Криму, — мер Мелітополя

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що всі держпідприємства у місті захоплені бізнесменами, які працюють на ФСБ, а понад 500 полонених українців почали масово вивозити до Мелітополя чи Криму.

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Міський голова Мелітополя Іван Федоров сьогодні під час онлайн-брифінгу заявив, що російські війська взяли в полон понад 50 працівників органів місцевого самоврядування Запорізької області.

За словами Федорова, у полоні окупантів перебувають понад 500 мешканців Запорізької області, з яких понад 50 службовців органів місцевого самоврядування. При цьому раніше російські військові утримували полонених українців біля окупованої Василівки та знімали на камеру нібито їхню депортацію, а насправді тримали людей в окопах та змушували працювати.

Мер пояснив, що сьогодні людей масово перевозять до Мелітополя чи до Криму, а реєстр українців, що потрапили в полон, поповнюється щодня.

Федоров закликав членів сімей зниклих безвісти людей на окупованих територіях вносити інформацію про близьких до реєстрів для полегшення подальшого розшуку.

Брифінг міського голови Мелітополя

На запитання журналістів щодо ситуації з держпідприємствами у тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі, міський голова відповів, що всі держпідприємства у Запорізькій області зараз захоплені росіянами.

За його словами, зокрема "Дослідне господарство Мелітопольської дослідної станції садівництва ім. М.Ф. Сидоренка інституту садівництва НААН України" з першого місяця окупації захопили бізнесмени, які були під керівництвом ФСБ.

"Вони сказали, що тепер вони будуть володарями цього підприємства і повністю організовуватимуть збір черешні та його роботу. Так воно і відбувається. Маленька частина колективу сколаборувала, і сьогодні таким чином підприємство існує. Але сподіваюся, що цього року не ворог буде збирати і пригощатися нашою черешнею", — наголосив голова Мелітополя.

На початку лютого міський голова Мелітополя повідомляв, що у Мелітопольському районі було знищено нафтобазу, на території якої окупанти розміщували особовий склад та техніку. За його словами, після вибухів втрати ЗС РФ пораненими обчислюються сотнями.

Також учора Іван Федоров під час національного телемарафону заявив, що бійці ПВК "Вагнер" намагаються вербувати місцевих жителів для участі у боях в Бахмуті за оклад нібито 200 тисяч рублів на місяць.