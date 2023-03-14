Россияне перевозят похищенных жителей Запорожской области в Крым, — мэр Мелитополя

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что все госпредприятия в городе захвачены бизнесменами, работающими на ФСБ, а более 500 плененных украинцев стали массово вывозить в Мелитополь или Крым.

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Городской голова Мелитополя Иван Федоров сегодня во время онлайн-брифинга заявил, что российские войска взяли в плен более 50 работников органов местного самоуправления Запорожской области.

По словам Федорова, в плену оккупантов находятся более 500 жителей Запорожской области, из которых более 50 служащих органов местного самоуправления. При этом ранее российские военные удерживали плененных украинцев возле оккупированной Васильевки и снимали на камеру якобы их депортацию, а на самом деле держали людей в окопах и вынуждали работать.

Мэр пояснил, что сегодня людей массово перевозят в Мелитополь или в Крым, а реестр попавших в плен украинцев пополняется каждый день.

Федоров призвал членов семьи пропавших без вести людей на оккупированных территориях вносить информацию о близких в реестры для облегчения дальнейшего розыска.

Брифинг городского головы Мелитополя

На вопрос журналистов о ситуации с госпредприятиями во временно занятом оккупантами Мелитополе, городской голова ответил, что все госпредприятия в Запорожской области сейчас захвачены россиянами.

По его словам, в частности "Опытное хозяйство Мелитопольское Мелитопольской опытной станции садоводства им. М.Ф. Сидоренко института садоводства НААН Украины" с первого месяца оккупации захватили бизнесмены, которые были под руководством ФСБ.

"Они сказали, что теперь они будут обладателями этого предприятия и будут полностью организовывать сбор черешни и его работу. Так оно и происходит. Маленькая часть коллектива сколлаборировала, и сегодня таким образом предприятие существует. Но надеюсь, что в этом году не враг будет собирать и угощаться нашей черешней", — подчеркнул голова Мелитополя.

В начале февраля городской голова Мелитополя сообщал, что в Мелитопольском районе была уничтожена нефтебаза, на территории которой оккупанты размещали личный состав и технику. По его словам, после взрывов потери ВС РФ ранеными исчисляются сотнями.

Также вчера Иван Федоров во время национального телемарафона заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" пытаются вербовать местных жителей для участия в боях в Бахмуте за оклад якобы в 200 тысяч рублей в месяц.