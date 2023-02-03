Раненых вывозили КамАЗами: под Мелитополем уничтожена военная база ВС РФ, — мэр

Потери россиян после "бавовны", как утверждает Иван Федоров, исчисляются сотнями, поскольку в госпиталь прибыло сразу восемь грузовых автомобилей с ранеными.

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В Мелитопольском районе была уничтожена нефтебаза, на территории которой ВС РФ размещали личный состав и боевую технику. Об этом 3 февраля в эфире национального телемарафона рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

В частности, городской голова прокомментировал масштабную "бавовну", которая произошла днем ранее в захваченной Новобогдановке. По его словам, взрывы в районе были настолько сильными, что их слышали жители самого Мелитополя.

Иван Федоров уточнил, что масштабная "бавовна" в Новобогдановке произошла в результате прилета снарядов.

"Было ярко на территории нефтебазы, где россияне обустроились вместе с техникой. По информации местных, полыхало там долго. Также, по предварительным данным, громко было и на территории одного из мелитопольских предприятий в южной части города, где оккупанты обустроили себе базу", — рассказал мэр Мелитополя.

В результате нескольких взрывов, по словам Федорова, потери ВС РФ ранеными исчисляются сотнями. Мэр уточнил, что на территории нефтебазы горючего не было, поскольку его давно разворовали.

"Что касается потерь после этих взрывов — можно констатировать несколько фактов. Первый: вчера на территорию Приазовья, там, где они захватили одно из наших учреждений и организовали госпиталь, привезли восемь КамАЗов "300-х". То есть это сотни раненых, которых они насыпью привезли", — резюмировал Федоров в эфире телемарафона.

Напомним, 1 февраля в оккупированном Мелитополе произошел масштабный пожар в центральной части города. Мэр города Иван Федоров уточнил, что возгорание произошло рядом с заводом "Рефма", на территории которого россияне размещают свою боевую технику и личный состав.

Также сообщалось, что 3 февраля в Энергодаре прогремел мощный взрыв. В захваченном городе подорвали автомобиль топ-коллаборанта Евгения Кузьмина, который перешел на сторону ВС РФ и устроился работать оккупационные силовые ведомства.