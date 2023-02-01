"Уснули с окурком": возле базы ВС РФ в Мелитополе вспыхнул пожар, — мэр (фото)

Инцидент, по словам Ивана Федорова, произошел за центральным рынком возле завода "Рефма", где россияне размещают свою технику и боеприпасы.

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В среду утром 1 февраля в оккупированном Мелитополе вспыхнул масштабный пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр неподконтрольного Украине города Иван Федоров.

По его словам, утром 1 февраля местные жители наблюдали масштабный пожар в одном из районов Мелитополя.

"Бавовна", как утверждает Иван Федоров, произошла в районе завода "Рефма", где ВС РФ обустроили свою военную базу. Мэр отдельно уточнил, что утром в оккупированном Мелитополе взрывов не зафиксировано, а инцидент, вероятно, произошел из-за того, что россияне "уснули с окурком".

"Густой дым валил в нижней части города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу. Уточняем детали, где и что сожгли", — добавил Федоров, комментируя инцидент в Мелитополе.

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Информацию о масштабном пожаре в городе также обнародовало региональное издание РИА "Мелитополь". Журналисты подтвердили, что инцидент произошел за центральным рынком возле завода "Рефма", на территории которого россияне размещают не только технику, но и боеприпасы.

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В конце января в росСМИ появилась информация о том, что бойцы батальона "Ахмат" избили и изнасиловали российскую журналистку в оккупированном Мелитополе. Между "кадыровцами" и съемочной группой телеканала НТВ в ресторане произошел конфликт, после чего захватчики осуществили противоправные действия, однако в полиции отказались возбуждать уголовное дело.

Также в январе мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в городе захватчиков стало больше, чем местных жителей. Россияне, по словам городского головы, переодеваются в гражданских, чтобы подслушивать чужие разговоры на улицах и выискивать потенциальных диверсантов.