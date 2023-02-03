Поранених вивозили КамАЗами: під Мелітополем знищено військову базу ЗС РФ, — мер

Втрати росіян після "бавовни", як стверджує Іван Федоров, обчислюються сотнями, оскільки до госпіталю прибуло одразу вісім вантажних автомобілів із пораненими.

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У Мелітопольському районі було знищено нафтобазу, на території якої ЗС РФ розміщували особовий склад та бойову техніку. Про це 3 лютого в ефірі національного телемарафону розповів мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Зокрема, міський голова прокоментував масштабну "бавовну", яка сталася днем раніше у захопленій Новобогданівці. За його словами, вибухи у районі були настільки сильними, що їх чули мешканці самого Мелітополя.

Іван Федоров уточнив, що масштабна "бавовна" у Новобогданівці сталася внаслідок прильоту снарядів.

"Було яскраво на території нафтобази, де росіяни облаштувалися разом із технікою. За інформацією місцевих, палало там довго. Також, за попередніми даними, голосно було і на території одного з мелітопольських підприємств у південній частині міста, де окупанти облаштували собі базу", — розповів мер Мелітополя.

Внаслідок кількох вибухів, за словами Федорова, втрати ЗС РФ пораненими обчислюються сотнями. Мер уточнив, що на території нафтобази пального не було, оскільки його давно розікрали.

"Щодо втрат після цих вибухів — можна констатувати кілька фактів. Перший: учора на територію Приазов'я, там, де вони захопили одну з наших установ та організували госпіталь, привезли вісім КамАЗів "300-х". Тобто це сотні поранених, яких вони насипом привезли", — резюмував Федоров в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, 1 лютого в окупованому Мелітополі сталася масштабна пожежа у центральній частині міста. Мер міста Іван Федоров уточнив, що спалах стався поряд із заводом "Рефма", на території якого росіяни розміщують свою бойову техніку та особовий склад.

Також повідомлялося, що 3 лютого в Енергодарі пролунав потужний вибух. У захопленому місті підірвали автомобіль топколаборанта Євгена Кузьміна, який перейшов на бік ЗС РФ та влаштувався працювати в окупаційні силові відомства.