У Херсонській області партизани підірвали блокпост росгвардійців, – ЦНС

За словами представників підпілля, члени партизанського руху "Атеш" ліквідували окупантів, які вели чергування біля військового інфраструктурного об'єкта.

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У неділю, 23 квітня, представники військового партизанського руху "Атеш" провели успішну операцію з ліквідації бійців Національної гвардії Російської Федерації на блокпості біля окупованого міста Олешки Херсонської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву 24 квітня.

Як зазначають представники підпілля, блокпост росіян знаходився неподалік військового інфраструктурного об'єкта. Для підриву партизани залучили саморобну вибухівку.

"В результаті ліквідовано загін росгвардійців, які вели чергування", — констатували у ЦНС.

Що відомо про рух "Атеш"

"Атеш" — це військове партизанське формування, яке діє на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії. Засноване кримськими татарами та українцями у вересні минулого року.

З часів своєї появи "Атеш" неодноразово ліквідував ворогів в окупованому Криму.

Раніше, 11 березня, учасники організації "Атеш" повідомили про успішний підрив залізничних колій у Херсонській області з метою завадити постачанню російських військ на окупованих територіях.

Крім того, 5 квітня партизани заявили, що змогли потрапити на територію російського заводу з виробництва боєприпасів "Вільний Сокіл" у Липецьку. Партизани закликали росіян тікати, бо на них чекатиме вогонь.

Нагадаємо, що за даними ЦНС від 17 квітня, росіяни почали встановлювати додаткові камери відеоспостереження у тимчасово окупованому Криму для виявлення партизанів. Зокрема, камери з'являються вздовж залізниць.

Ще ми писали про те, що 8 квітня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти обшукують із собаками кожну квартиру в місті, намагаючись виявити українських партизанів напередодні контрнаступу ЗСУ.