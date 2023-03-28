Более двух тысяч офицеров: стали известны данные о потерях ВС РФ в Украине

По опубликованной информации, за 13 месяцев российско-украинской войны ВСУ ликвидировали даже четырех генерал-майоров Вооруженных сил РФ.

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По состоянию на 28 марта 2023 года украинские военные ликвидировали более 2 тысяч офицеров ВС РФ. Информацию о потерях противника в живой силе опубликовали на странице KIU (Международной мониторинговой команды из Чехии) в Твиттере.

По данным, опубликованным на странице, по состоянию на 28 марта Вооруженные силы РФ потеряли убитыми 2001 офицера.

Из них 337 носили звание лейтенанта. А 617 убитых воевали в Украине в звании старшего лейтенанта.

Кроме того украинские военные уничтожили 372 капитана и 261 майора.

Также ВС РФ больше за 13 месяцев войны в Украине лишились 135 подполковников и 54 полковников.

В боях с украинскими военными были ликвидированы 4 генерал-майора.

Кроме того известно о смерти 17 младших лейтенантов, 83 младших офицеров запаса и 78 старших офицеров запаса.

В Международной мониторинговой команде из Чехии подчеркивают, что ведут статистику только на основе публично подтвержденных данных: некрологов, новостных сообщений и информации в социальных сетях.

За 13 месяцев войны украинские военные ликвидировали более 2 тысяч офицеров ВС РФ

Напомним, 23 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президент Американского университета в Киеве Дэн Райс сообщил, что ВС РФ ежемесячно теряют в Украине примерно 25 тысяч военнослужащих убитыми. При этом количество раненых в Украине оккупантов за последний месяц может достигать 75 000. Таким образом суммарные потери ВС РФ убитыми и ранеными могут составлять около 100 000 солдат в месяц.

Кроме того высокопоставленный представитель НАТО в своем комментарии СМИ от 17 марта сообщил, что ежедневные потери ВС РФ во время штурма Бахмута составляют от 1200 до 1500 солдат. Он также утверждал, что ВСУ имеют "на порядок меньше потерь".