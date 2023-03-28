Понад дві тисячі офіцерів: стали відомі дані про втрати ЗС РФ в Україні

За опублікованою інформацією, за 13 місяців російсько-української війни ЗСУ ліквідували навіть чотирьох генерал-майорів Збройних сил РФ.

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Станом на 28 березня 2023 року українські військові ліквідували понад 2 тисячі офіцерів ЗС РФ. Інформацію про втрати противника у живій силі опублікували на сторінці KIU (Міжнародної моніторингової команди з Чехії) у Твіттері.

За даними, опублікованими на сторінці, станом на 28 березня Збройні сили РФ втратили вбитими 2001 офіцера.

Із них 337 мали звання лейтенанта. А 617 убитих воювали в Україні у званні старшого лейтенанта.

Крім того, українські військові знищили 372 капітани та 261 майора.

Також ЗС РФ більше, ніж за 13 місяців війни в Україні втратили 135 підполковників і 54 полковники.

У боях з українськими військовими було ліквідовано 4 генерал-майори.

Крім того, відомо про смерть 17 молодших лейтенантів, 83 молодших офіцерів запасу і 78 старших офіцерів запасу.

У Міжнародній моніторинговій команді з Чехії наголошують, що ведуть статистику лише на основі публічно підтверджених даних: некрологів, повідомлень новин та інформації в соціальних мережах.

За 13 місяців війни українські військові ліквідували понад 2 тисячі офіцерів ЗС РФ

Нагадаємо, 23 березня радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президент Американського університету в Києві Ден Райс повідомив, що ЗС РФ щомісяця втрачає в Україні приблизно 25 тисяч військовослужбовців убитими. При цьому кількість поранених в Україні окупантів за останній місяць може досягати 75 000. Таким чином, сумарні втрати ЗС РФ убитими та пораненими можуть становити близько 100 000 солдатів на місяць.

Крім того, високопоставлений представник НАТО у своєму коментарі ЗМІ від 17 березня повідомив, що щоденні втрати ЗС РФ під час штурму Бахмута становлять від 1200 до 1500 солдатів. Він також стверджував, що ЗСУ мають "на порядок менше втрат".