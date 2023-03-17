Навіть не 1200: у НАТО розповіли, скільки РФ щодня втрачає бійців під Бахмутом

За словами високопоставленого представника НАТО, район вздовж річки Бахмутівка у Бахмуті перетворився на "зону вбивства".

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Росія щодня втрачає до півтори тисячі солдатів у боях під час наступальних дій за Бахмут. Про це The Gardian на умовах анонімності заявив високопоставлений представник НАТО.

"Росія втрачає 1200, 1300 і навіть 1500 солдатів на день під час поточного наступу, в основному в Бахмуті. Співвідношення вбитих і поранених складає один до трьох", — заявив він.

За словами представника НАТО українська сторона зазнає "на порядок менше втрат", зокрема у тих бойових діях, де обидві сторони на день витрачають "кілька тисяч" снарядів.

Також представник НАТО зазначив, що поки не відомо, скільки ще триватиме битва за Бахмут. За його словами, лінія фронту в місті вздовж річки Бахмутівка перетворилася на "зону вбивства".

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, що українські прикордонники у промисловій зоні Бахмута відбили штурм російських "вагнерівців". Внаслідок бою загинули 8 загарбників. Для підтримки атаки росіяни почали обстріл з артилерії, але це їм не допомогло.

Десантник Збройних сил України під Бахмутом попри поранення в голову продовжив бій і вийшов із нього переможцем. В ДШВ ЗСУ опублікували відповідне відео 17 березня. Поранений командир підрозділу спецпризначення під час штурму ворожих позицій закидав бліндаж окупантів гранатами та відкрив вогонь із автомата.