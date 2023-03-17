Десантник ЗСУ під Бахмутом під час бою отримав поранення в голову, але продовжив бій (відео)

Група спецпризначення ДШВ ЗСУ штурмувала позиції окупантів в районі Бахмута, а під час штурму командир підрозділу отримав поранення.

Related video

Український воїн в районі Бахмута поблизу Часового Яру попри поранення в голову продовжив бій і вийшов з нього переможцем. На сторінці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook опублікували відповідне відео.

"Командир групи спеціального призначення Петро на псевдо "Харків" одразу після надання коментаря відбув до бойових позицій. А під час штурмових дій, він отримав поранення голови, проте продовжив знищувати окупантів – кинувши у ворожий бліндаж дві гранати та відкрив вогонь зі стрілецької зброї", — йдеться в повідомленні.

Момент бою з 2 хв 10 сек.

Сам командир групи розповідає, що російські окупанти йдуть в бій з повними ріжками автоматів і не розуміє, з яким планом вони ідуть на штурм. За його словами, окупанти просто виходять на відкриту місцевість, де Сили оборони знищують їх за допомогою артилерії.

Після захоплення позицій бійці ЗСУ в підвалі знайшли пораненого українського захисника. Він провів там 42 дні і мав крайній ступінь виснаження через голод. Боєць втратив половину своєї ваги, оскільки харчувався крихтами і пив антифриз замість води.

Бійці ДПСУ в Бахмуті пригальмували окупантів і збентежилися їхнім дивним "братерством". Окупанти під час бою грабували своїх загиблих і поранених товаришів по службі.