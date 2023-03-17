Десантник ВСУ под Бахмутом во время боя получил ранение в голову, но продолжил бой (видео)

Группа спецназначения ДШВ ВСУ штурмовала позиции окупантов в районе Бахмута, а во время штурма командир подразделения получил ранения.

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Украинский воин в районе Бахмута близ Часового Яра, несмотря на ранения в голову, продолжил бой и вышел из него победителем. На странице 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook опубликовали соответствующее видео.

"Командир группы специального назначения Петр на псевдо "Харьков" сразу после предоставления комментария отбыл на боевые позиции. А во время штурмовых действий он получил ранение головы, однако продолжил уничтожать оккупантов – бросив во вражеский блиндаж две гранаты и открыл огонь из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Момент боя с 2 мин. 10 сек.

Сам командир группы рассказывает, что российские оккупанты идут в бой с полными рожками автоматов и не понимает, с каким планом они идут на штурм. По его словам, оккупанты просто выходят на открытую местность, где Силы обороны уничтожают их с помощью артиллерии.

После захвата позиций бойцы ВСУ в подвале обнаружили раненого украинского защитника. Он провел там 42 дня и имел крайнюю степень истощения из-за голода. Боец потерял половину своего веса, поскольку питался крошками и пил антифриз вместо воды.

Бойцы ГНСУ в Бахмуте притормозили оккупантов и смутились их странным "братством". Они во время боя грабили своих погибших и раненых сослуживцев.