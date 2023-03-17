Бої за Бахмут: українські прикордонники відбили два штурми "вагнерівців", — ДПСУ

У Держприкордонслужбі повідомили, що їхні співробітники знищили вісьмох бійців ПВК "Вагнер". Ще стільки ж загарбників отримали поранення.

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Сьогодні, 17 березня, українські прикордонники вели бій у Бахмуті з ПВК "Вагнер". Внаслідок битви у промисловій зоні міста загинуло 8 загарбників. Про це відомо з соцмереж Державної прикордонної служби України.

"Упродовж дня між прикордонниками та вагнерівцями тривало протистояння в одній з промзон Бахмута", — розповіли у Держприкордонслужбі.

Пресслужба пише, що для підтримки атаки росіяни почали обстріл з артилерії. Попри це українські оборонці змогли відбити штурмовиків та навіть ліквідували вісьмох з них.

"Попри постійні обстріли бійці ДПСУ відбили два ворожі штурми: 8 загарбників ліквідовано, ще стільки ж поранено", — заявили прикордонники.

Битва за Бахмут: останні новини

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ за декілька днів знищили роту російських армійців та безпілотник-розвідник "Орлан-10" на Бахмутському напрямку. Про це вони повідомили 17 березня. Тепер ворожий БПЛА не допоможе ворогу виявляти позиції та техніку захисників України.

Сьогодні, 17 березня, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк заявив, що попри повідомлення росЗМІ про оточення Бахмуту, українські військові не тільки обороняють свої позиції, а й здійснюють контратаки. За словами військового, бої у Бахмуті інтенсивні, однак виснажливі для ЗС РФ.

Також 17 березня секретар РНБО Олексій Данілов оцінив ймовірність виходу ЗСУ з Бахмута. За його словами, нині таке рішення малоймовірне, адже загарбники зазнають на Бахмутському напрямку великих втрат. Він назвав місто "ключовою точкою", яку Україна зобов’язана боронити.