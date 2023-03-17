"Бахмут — ключова точка": Данілов оцінив ймовірність виведення Сил оборони з міста (відео)

За словами секретаря СНБО, "словосполучення "утримати Бахмут" має суто військове значення. Водночас, якщо командуванням будо ухвалено ті чи інші рішення — їх розглянуть на Ставці Верховного головнокомандувача.

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Рішення відходити від Бахмута наразі немає та воно малоймовірне. Про це 17 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у інтерв'ю "Радіо Свободі.

Окупанти зазнають величезних втрат на цьому напрямку, тому для українських підрозділів вигідно утримувати свої позиції. Він підтвердив, що за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача чітко визначено подальшу стратегію.

"Бахмут для нас є дуже важливою, ключовою точкою. Ми не маємо права її не боронити", – заявив він.

Данілов наголосив на необхідності знищувати велику кількість терористів, які вдерлися на нашу територію. У разі ухвалення військовими конкретних рішень, планується обговорювати їхні результати на Ставці.

Секретар РНБО припустив, що місто й надалі утримуватимуть підрозділи ЗСУ. Це відбуватиметься принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею. Він назвав кількість втрат ворога колосальними, але конкретні дані не оголосив.

"Усипане все ними навколо Бахмуту. Тобто, де перебувають сьогодні ці терористи, вони там й лишаються", – додав Данілов.

Раніше Фокус опублікував заяву полковника Сергія Череватого, який зазначив, що головне завдання захисників міста – завдати противнику великих втрат і зламати його моральний дух. Це дозволить ЗСУ згодом піти у контрнаступ. Стримування російських загарбників бійцями Бахмутського напрямку надає можливість підготувати резерви.

Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що Бахмут відіграє вирішальне значення для того, щоб стримувати росіян та утримувати українську лінію фронту. Він подякував захисникам та захисницям, які рятують український народ, за витримку та героїзм.