Оборона Бахмута ключова у стійкості фронту України — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що Бахмут відіграє вирішальне значення для того, щоб стримувати росіян та утримувати українську лінію фронту.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що оборона Бахмута має дуже важливе стратегічне значення для стримування росіян. Про це йдеться у повідомленні Головнокомандувача на його сторінці у Facebook.

За словами генерала, оборонна операція в районі Бахмута має надважливе стратегічне значення для стримування армії РФ і є ключовою у стійкості оборони всього українського фронту.

"Поважаю фортецю, хоробрість і незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямі має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона є ключовою у стійкості оборони всього фронту", — пише Залужний.

Головнокомандувач подякував українським захисникам та захисницям, які дають гідну відсіч окупантам і наближають перемогу України.

Сьогодні за даними британської розвідки стало відомо, що ЗС РФ не припиняють спроб прорвати оборону Бахмута, проте солдати ЗСУ продовжують утримувати стратегічно важливий напрямок.

Нагадаємо, на Ставці Верховного Головнокомандувача 14 березня було ухвалено рішення про подальше стримування та оборону Бахмута.

Сьогодні журналісти Фокусу написали матеріал, у якому пояснили, чому ЗСУ не виводять війська, в чому значущість оборони Бахмута для ослаблення наступального потенціалу ворога.