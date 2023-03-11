Російські війська та "вагнерівці" продовжують постійні штурми Бахмута й міст навколо. Попри спекуляції в ЗМІ, українське командування виступає за продовження оборони міста, аби щодня послаблювати наступальний потенціал ворога.

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Весь тиждень у західних ЗМІ змінювалася інформація про те, що відбувається в Бахмуті. Частина журналістів і аналітиків писали про виведення військ, інша — про контрнаступ ЗСУ в місті. У результаті військове командування навпаки перекинуло на Бахмутський напрямок підкріплення. Фокус зібрав останні новини про бої за Бахмут.

Ситуація в Бахмуті: карта боїв за місто

Після захоплення Соледара військами РФ ситуація з утриманням Бахмута стала складнішою, в останні місяці війська окупантів створюють "клешні" навколо міста. Це ускладнює логістику й оборону міста. За даними карти DeepState, Сили оборони мають коридор близько 4 км, який дозволяє зберігати зв'язок із населеним пунктом.

Орієнтовна карта контролю Бахмута Фото: deepstatemap.live ЗС РФ оточують Бахмут із двох сторін Фото: deepstatemap.live

За даними Інституту вивчення війни, російські окупанти захопили щонайменше половину Бахмута. Проте локальний успіх для РФ має лише символічний характер — особливо для президента РФ Володимира Путіна. А оперативного оточення міста, як повідомляють в українському командуванні, немає.

Оборона Бахмута: чи виведе Україна війська

На початку тижня в західних ЗМІ активно писали про те, що між верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним нібито є розбіжності щодо того, що робити з Бахмутом. Заявляється, що Залужний вимагає виведення військ, щоб зберегти життя особового складу, але Зеленський виступає за продовження оборони.

4 березня війська РФ підірвали міст, який був важливою ланкою в постачанні Сил оборони у Бахмуті. Він був останнім магістральним шляхом із Бахмута в Часів Яр. Через це спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ перебудовує оборону населеного пункту.

Підрив мосту в Бахмуті: відео

6 березня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Сухопутних військ Олександр Сирський виступили за продовження оборони Бахмута.

Пізніше журналісти писали, що якщо Україна виведе війська з Бахмута, це істотно нічого не змінить. Таке саме припущення висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 8 березня.

"Ми бачимо, що Росія перекидає все більше військ, усе більше сил. І те, чого Росії не вистачає в якості, вона намагається компенсувати кількістю. Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може впасти в найближчими днями", — заявив Столтенберг на засіданні міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський у Бахмуті Фото: Скріншот

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський протягом тижня кілька разів відвідав командування бійців під Бахмутом, щоб на місцях вирішувати поточні питання оборони, а також нагородити бійців за мужність і відвагу.

Варто зазначити, що ситуація в Бахмуті динамічно змінюється, тому інформація є актуальною на 10 березня 2023 року. Українське командування розглядає всі варіанти дій, включаючи виведення військ із Бахмута.

Бої за Бахмут: у чому важливість оборони

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що якщо Україна виведе війська з Бахмута, то російські війська матимуть пряму дорогу на Краматорськ, а далі й Слов'янськ.

"Ми розуміємо, що після Бахмута російські війська зможуть пройти далі й отримають відкриту дорогу для захоплення ключових міст на сході України. Вони могли б піти в Краматорськ, вони могли б піти в Слов'янськ, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута в інші міста України у Донецькому напрямку", — сказав український лідер.

9 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що кожен день оборони Бахмута дозволяє знищувати російський наступальний потенціал, а також готувати резерви для контрнаступу ЗСУ.

"Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до наступальних операцій. Водночас у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену та боєздатну частину свого війська — штурмові загони "Вагнера", — заявив Сирський.

Ситуація в Бахмуті важка, проте українська армія тримає її під контролем.

Полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон вважає, що Бахмут може стати останньою битвою для ПВК "Вагнер". Вони зазнають величезних втрат для штурму українських позицій у населеному пункті, а їхні запаси зброї, ймовірно, добігають кінця.

Бахмут може стати останньою битвою для ПВК "Вагнер". Фото: Sky News

У виданні The New York Times зазначають, що бойові дії в Бахмуті посіли центральне місце в боротьбі за владу між російським Міноборони та власником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним. Останній неодноразово звинувачував військове керівництво РФ у некомпетентності й скаржився на дефіцит боєприпасів.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Росія кидає на штурм Бахмута погано підготовлені війська.

"Що я дійсно бачу щодня, то це те, що росіяни продовжують вводити багато погано навчених і погано оснащених військ, і ці війська дуже швидко зустрічають свою кончину", — заявив Остін.

Останні новини боїв за Бахмут

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 10 березня вказується, що окупанти не припиняють штурмових дій у Бахмуті. Українські захисники відбили атаки в районах:

Залізнянського;

Оріхово-Василівки;

Дубово-Васиівки;

Бахмута;

Іванівського.

В ISW зазначають, що наступ "вагнерівців" у Бахмуті має частковий успіх. Імовірно, їм вдалося просунутися на північний захід від Бахмута, і темп наступальних операцій збільшується саме в цьому районі. "Вагнерівцям" вдалося захопити Дубово-Василівку, вони виклали фото, яке вдалося геолокувати. Зосередження атак на півночі може говорити, що РФ готує плацдарм для подальших наступальних операцій навколо Хромового.

"Вагнерівці" в Дубово-Василівці

Водночас аналітики зазначають, що в східній частині Бахмута, ймовірно, настала тактична пауза. З моменту захоплення російськими військами 7 березня території на схід від річки Бахмутки інформації про наступ із цього боку не надходило. Є ймовірність, що "вагнерівці" втрачають свій наступальний потенціал і не готові до форсування річки.

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