"Актуальність зростає щодня": Сирський пояснив важливість оборони Бахмута

Командувач Сухопутними військами зазначив, що окупанти кидають у бій найпідготовленіші частини ПВК "Вагнер" та військ, тому ЗСУ щодня знижують їх наступальний потенціал.

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Українські воєнні продовжують оборону Бахмута, що дозволяє накопичувати резерви для наступу ЗСУ. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Щодня оборона міста дозволяє Україні вигравати час, за словами Сирського, та дати часу на підготовку резервних частин. Оборона Бахмута також призводить до втрат ЗС РФ найбільш підготовлених та боєздатних частин військ та "вагнерівців".

Також Сирський зазначив, що заяви власника ПВК "Вагнер" Пригожина підтверджують, що після захоплення Бахмута найманцями у противника будуть розв'язані руки, і він зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських та десантних частин на бойовій техніці.

"Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута у загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули під час штурму міста – тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю та героїзмом наших воїнів, своєю стійкістю зривають плани агресора", — заявив генерал-полковник Сирський.

Він додав, що бої на Бахмутському напрямі продовжуються. Окупанти кидають у бій найпідготовленіші частини ПВК "Вагнера", а українські захисники завдають суттєвого удару по житловій силі та воєнній техніці. Тому важливий кожен день оборони зменшення наступального потенціалу ворога, резюмував Сирський.

Нагадаємо, 8 березня Олександр Сирський побував у районі Бахмута і нагородив бійців відзнаками.

7 березня президент України Володимир Зеленський пояснив, що Бахмут необхідно утримувати, щоб окупанти не отримали відкритої дороги для захоплення ключових міст на сході України.