"Отримають відкриту дорогу": Зеленський пояснив CNN причини утримання Бахмута (мапа)

За словами президента, автомобільні зв'язки міськими вузлами Краматорська та Слов'янська ставлять ці міста у чергу під приціл окупантів, якщо Росії вдасться взяти під контроль Бахмут.

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Президент України Володимир Зеленський, у сьогоднішньому інтерв'ю з американським журналістом Вольфом Блітцером розповів про причини рішення утримувати оборону Бахмута та згубні наслідки для міст сходу України, у разі втрати контролю над містом.

Зеленський називає "тактикою" єдність думок військового керівництва Києва щодо продовження оборони міста після того, як декілька тижнів атак російських військ залишили обложене місто на порозі падіння перед силами окупантів.

"Ми розуміємо, що після Бахмута російські війська зможуть пройти далі й отримають відкриту дорогу для захоплення ключових міст на сході України. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов'янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України в Донецькому напрямку", — відповів глава держави на запитання про стратегічну важливість утримання ЗСУ для оборони Бахмута.

За словами Зеленського, незважаючи на руйнівний штурм міста загонами ПВК "Вагнер", що зруйнувала його інфраструктуру та змусила тисячі людей покинути місто, українські війська мають іншу мотивацію, відмінну від цілей Росії, яка сподівається за будь-яку ціну здобути маленьку перемогу з метою "мобілізувати їхнє суспільство, щоб створити уявлення про те, що армія РФ така потужна".

[ + – ] Карта боїв за Бахмут за 6 березня від ISW

Президент України пояснив журналістові, що незважаючи на невисоку стратегічну цінність Бахмута, його автомобільні зв'язки з Краматорськом і Слов'янськом — двома густонаселеними промисловими міськими вузлами на північному заході — означають, що ці міста будуть наступними в прицілі Росії, якщо війська РФ зможуть узяти місто під контроль.

На запитання Блітцера про те, що, за чутками, деякі командири ставлять під сумнів доцільність утримання Бахмута на тлі зростання кількості жертв, Зеленський відповів, що "ніколи не чув нічого подібного" від своїх командирів.

"Ми повинні думати насамперед про наших людей, і ніхто не повинен бути оточений. Військові бачать ситуацію там, і незважаючи на те, що Росія зруйнувала майже все місто, наші військові допомагали й допомагають мирним жителям покинути місто", — підкреслив український лідер.

Нагадаємо, 2 березня очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомила про те, що в Бахмуті досі перебуває близько 5000 мирних мешканців, із них кілька десятків дітей.. Оскільки евакуація дітей із зони бойових дій є складним питанням, вона припустила можливість примусу.

6 березня видання Bild розглядало кардинально різні погляди на ситуацію в Бахмуті між Зеленським та Залужним.

У той же день на засіданні Ставки верховного головнокомандувача генерал ЗСУ Залужний і командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський підтримали продовження оборони Бахмута.