"Має бути примус": Верещук висловилася про евакуацію дітей з Бахмута (відео)

За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук, наразі у Бахмуті перебуває близько 5000 мирних жителів, із них кілька десятків дітей.

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вважає, що неповнолітніх необхідно насильно евакуювати з Бахмута, навіть якщо їхні батьки чи опікуни хочуть залишитись у місті та не дають дозволу на вивезення дітей. Про це глава Мінреінтеграції заявила в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Верещук зазначила, що евакуація дітей із зони бойових дій є складним питанням. Для цивільних у Донецькій області діє обов'язкова евакуація із серпня минулого року. Однак якщо дорослі самі можуть приймати рішення з цього приводу та нести відповідальність за своє рішення, то щодо дітей триває дискусія.

"Я вважаю, що має бути примус… У разі коли смертельна небезпека нависає над дітьми", — заявила Ірина Верещук.

[ + – ] Ірина Верещук про насильницьку евакуацію дітей

На думку голови Мінреінтеграції, державні органи, зокрема Національна поліція та органи опіки та піклування Донецької ОВА повинні мати у своєму розпорядженні необхідні інструменти, щоб діти не знаходилися в населених пунктах, де йдуть бойові дії.

У Мінреінтеграції вже внесли відповідну постанову, однак у Мінсоцполітики не поділяють цю позицію. Крім того, у міжнародних організаціях дотримуються думки, що вивезення дітей має бути за згодою батьків чи опікунів.

"Має це обговорювати публічно, тому що люди запитують, як діти можуть перебувати під щільним вогнем, у смертельній небезпеці. І поліція повинна місяцями вмовляти батьків або опікунів виїхати", — сказала міністр.

Ірина Верещук також додала, що військовослужбовці також виступають за те, щоб цивільні особи, зокрема діти, залишили міста, за які точаться бої.

Нагадаємо, що 28 лютого командир групи аеророзвідки з позивним "Мадяр" повідомив, що у Бахмуті дуже важка ситуація в усіх напрямках. За його словами, ЗС РФ хочуть взяти місто в кільце і для цього безперервно здійснюють штурмові дії.

Радник президента України Олександр Роднянський заявив в інтерв'ю 1 березня, що ЗСУ можуть зробити стратегічний відступ із Бахмута Донецької області, якщо в цьому буде потреба.

У той же день повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий зазначив, що на цей момент рішення про виведення українських військ з Бахмута немає. Він також додав, що місто штурмують найбільш підготовлені частини ПВК "Вагнер".