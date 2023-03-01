У Зеленського допустили виведення підрозділів ЗСУ з Бахмута

За словами радника президента Олександра Роднянського, якщо військові залишать місто, росіяни все одно не зможуть швидко просунутися через оборонні укріплення.

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Збройні сили України можуть здійснити стратегічний відступ із Бахмута Донецької області, якщо в цьому буде потреба. Про це в середу, 1 березня, розповів радник президента України Олександр Роднянський в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

За словами радника президента, зараз Збройні сили Росії намагаються оточити Бахмут. Для цього вони використовують найманців ПВК "Вагнер", які краще навчені, ніж регулярні війська РФ. Проте поки що українські військові продовжують утримувати місто.

"Наші військові, очевидно, збираються зважити всі варіанти. Поки що вони утримують місто, але, якщо знадобиться, вони стратегічно відступлять — бо ми не збираємося жертвувати всіма нашими людьми просто так", — розповів Роднянський.

Радник президента також зазначив, що західний район міста добре укріплений. Тому навіть якщо ЗСУ залишать Бахмут, росіяни не зможуть швидко просунутися вперед.

"Не помиліться, наші контрнаступи скоро будуть не за горами", — підсумував Роднянський.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський раніше вже припускав виведення ЗСУ з Бахмута. 19 лютого глава держави заявив, що Києву важливо утримати Бахмут, але "не за будь-яку ціну".

Бахмут — останні новини

28 лютого заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що місто Бахмут Донецької області є епіцентром бойових дій, де окупанти концентрують свої сили. За її словами, росіяни прагнуть вийти на кордони Донецької області й не залишають надії захопити всю територію України. Однак, незважаючи на перевагу в живій силі й інтенсивність боїв, втрати окупантів значно перевищують ЗСУ. Українські підрозділи звітують про знищення до 80% "вагнерівців".

Того ж дня, 28 лютого, боєць 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" розповів, що у Бахмуті склалася напружена ситуація для українських Сил оборони.

Раніше, 27 лютого, командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді розповів, що ЗС РФ намагається досягти оперативного оточення міста Бахмут. За його словами, ворог завдає ударів по місту артилерією, танками, РСЗВ, мінометами, а останні кілька днів підключив авіацію. Ворожі літаки залітають по 3-4 рази на ніч.

Раніше, 26 лютого, російський бізнесмен і покровитель "вагнерівців" Євген Пригожин повідомив, що перші німецькі танки Leopard 2 спрямовані під Бахмут у район населеного пункту Часів Яр. Проте найманці ПВК "Вагнер", які ведуть бойові дії на цьому напрямі, ще не зіткнулися з ними в бою.