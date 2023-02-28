Підрозділи ЗСУ знищують до 80% "вагнерівців" на Бахмутському напрямку, — Маляр (відео)

Ганна Маляр повідомила, що окупанти сьомий раз не встигають до дедлайну захопити Донецьку область. За її словами, на військових підприємствах РФ доходить до фізичного насилля.

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Нині Бахмут є епіцентром бойових дій, де окупанти концентрують свої сили. Та попри запеклість боїв і перевагу у чисельності окупантів, втрати Росії значно перевищують втрати ЗСУ. Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами посадовиці, ворог прагне вийти на кордони Донецької області та не полишає сподівань захопити усю територію України. Наступ на цьому напрямку триває з початку січня. Маляр розповіла, що нині в районі Бахмута збираються численні професійні підрозділи ПВК "Вагнер".

Однак заступниця міністра завірила, що попри перевагу у чисельності та напруженість боїв ворожі втрати "дуже високі й значно вищі за наші". За її словами, українські підрозділи звітують про знищення до 80% заведених "вагнерівців".

Ганна Маляр повідомила про ворожий наступ на сході на декількох напрямках, найгарячішим з них назвала Бахмутський. Посадовиця запевнила, що Росія не відмовилась від ідеї захопити усю Україну. Однак, за її словами, росіяни стикнулись з проблемою — їхні регулярні війська деморалізовані. Це спонукає Росію відправляти на фронт більше найманців, адже вони мотивовані грошима.

"Єдине, що їх зараз зупиняє, це виснаження. Вони нервово шукають резерви для поповнення. Наприклад, вони намагаються запустити в потужному режимі своє виробництво військове. Не все виходить, але вони перейшли на цілодобовий режим роботи. Там різні заходи, до речі, аж до фізичного впливу на керівників підприємств, застосовують", — пояснила Маляр.

Також Росія, за словами посадовиці, шукає можливість домовитись з іншими країнами про таємне постачання озброєння. Загарбники прагнуть поповнити резерви та завоювати Україну.

"У них задача в березні вийти на кордони Донецької області. Власне, вони цей період вже шостий чи сьомий раз відсувають, бо у них не виходить. Але мету вони цю ставлять своїм військовим", — розповіла заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, 28 лютого заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль заявив, що війна в Україні може тривати ще три роки. Посадовець пояснив, що траєкторія розвитку конфлікту невідома, тож війна може завершитись як за пів року, так і за кілька років. Водночас Міноборони США не передбачають значних успіхів ЗС РФ на полі бою найближчим часом.

Вважають ймовірним затягнення конфлікту і в італійській розвідці, про що стало відомо з місцевого ЗМІ. На думку іноземних розвідників, Росія використовує паузу на фронті для посилення своєї армії. Однак італійці вважають, Путін недооцінив Україну.