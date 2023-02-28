Подразделения ВСУ уничтожают до 80% "вагнеровцев" на Бахмутском направлении, — Маляр (видео)

Анна Маляр сообщила, что оккупанты седьмой раз не успевают в дедлайн захватить Донецкую область. По ее словам, на военных предприятиях РФ доходит до физического насилия.

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В настоящее время Бахмут является эпицентром боевых действий, где оккупанты концентрируют свои силы. Но, несмотря на ожесточение боев и превосходство в численности оккупантов, потери России значительно превышают потери ВСУ. Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам чиновницы, враг стремится выйти на границы Донецкой области и не оставляет надежд захватить всю территорию Украины. Наступление в этом направлении продолжается с начала января. Маляр рассказала, что в настоящее время в районе Бахмута собираются многочисленные профессиональные подразделения ЧВК "Вагнер".

Однако замминистра заверила, что несмотря на преимущество в численности и напряженность боев враждебные потери "очень высокие и значительно выше наших". По ее словам, украинские подразделения отчитываются об уничтожении до 80% заведенных "вагнеровцев".

Анна Маляр сообщила о враждебном наступлении на востоке по нескольким направлениям, самым горячим из них назвала Бахмутский. Чиновница заверила, что Россия не отказалась от идеи захватить всю Украину. Однако, по ее словам, россияне столкнулись с проблемой – их регулярные войска деморализованы. Это побуждает Россию отправлять на фронт больше наемников, ведь они мотивированы деньгами.

"Единственное, что их сейчас останавливает, это истощение. Они нервно ищут резервы для пополнения. Например, они пытаются запустить в мощном режиме свое производство военное. Не все получается, но они перешли на круглосуточный режим работы. Там разные меры, кстати, даже до физического влияния на руководителей предприятий, применяют", — пояснила Маляр.

Также Россия, по словам чиновницы, ищет возможность договориться с другими странами о тайных поставках вооружения. Захватчики стремятся пополнить резервы и завоевать Украину.

"У них задача в марте выйти на границы Донецкой области. Собственно, они этот период уже шестой или седьмой раз отодвигают, потому что у них не получается. Но цель они эту ставят своим военным", — рассказала заместитель министра обороны.

Напомним, 28 февраля заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что война в Украине может продолжаться еще три года. Чиновник объяснил, что траектория развития конфликта неизвестна, поэтому война может завершиться как через полгода, так и через несколько лет. В то же время Минобороны США не предполагают значительных успехов ВС РФ на поле боя в ближайшее время.

Считается вероятным затягивание конфликта и в итальянской разведке, о чем стало известно из местных СМИ. По мнению иностранных разведчиков, Россия использует паузу на фронте для усиления своей армии. Однако итальянцы считают, что Путин недооценил Украину.