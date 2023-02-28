"Мы не знаем траекторию конфликта": война в Украине может длиться еще три года, — Пентагон

По словам замминистра обороны США, сложно сделать точный прогноз относительно продолжительности боевых действий. При этом в Пентагоне надеются, что Конгресс не откажется от помощи Киева даже в таких условиях.

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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль считает, что война в Украине может длиться еще в течение следующих трех лет. Об этом он заявил сегодня, 28 февраля, в ходе слушаний в Конгрессе.

"Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может — через два или три года", — в частности, прокомментировал он во время своего выступления.

В то же время, Минобороны США не ожидает каких-то значительных успехов на поле боя в Украине со стороны России в ближайшее время. В Пентагоне подчеркивают, что возможно какие-то незначительные территории действительно перейдут под российский контроль в ближайшие месяцы. Но у россиян не получится быстро продвигаться по территории Украины, говорит он.

Каль также заявил, что рассчитывает на поддержку Конгресса в вопросе военной помощи Киеву даже в условиях продолжения войны.

Замминистра рассказал, что Украина просит у Вашингтона до 128 истребителей 4-го поколения. В США, в свою очередь, считают, что Киеву нужно от 50 до 80 американских самолетов F-16.

Напомним, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майкл МакКол 26 февраля заявил, что республиканцы и демократы могут включить в свои законопроекты о выделении помощи приоритетные системы вооружений для того, чтобы Белый дом согласился отправить в Украину истребители F-16.