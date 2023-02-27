"Переломный момент": в Конгрессе США сообщили, когда Украина может получить самолеты F-16

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов Майкл МакКол заявил, что боевые самолеты будут уязвимы для российской ПВО, но Киев все равно нуждается в них, несмотря на недавние заявления президента Джо Байдена.

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Республиканцы и демократы могут включить в свои законопроекты о выделении помощи приоритетные системы вооружений для того, чтобы Белый дом согласился отправить в Украину истребители F-16. Об этом рассказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майкл МакКол в интервью изданию ABC, опубликованном 26 февраля.

По словам МакКола, истребители, а также другие боеприпасы могут поставить Киеву в "решающий переломный момент конфликта".

"Когда мы даем им то, что они [украинцы] действительно могут использовать и просят, они выигрывают. Когда мы медлим и не торопим события, они затягивают их, а это именно то, чего хочет Путин", — сказал МакКол.

При этом конгрессмен утверждает, что истребители четвертого поколения F-16 будут уязвимы для российской ПВО. Также политик, ссылаясь на слова высокопоставленных украинских и американских военных чиновников, опровергает утверждение Джо Байдена о том, что истребители и ракеты дальнего действия — это не то, что нужно Украине на данном этапе войны.

Поставки F-16 в Украину: что известно

25 февраля президент США Джо Байден исключил возможность поставок Украине истребителей F-16, сославшись на то, что Украине сейчас нужна тяжелая техника и артиллерия.

"Послушайте, мы отправляем Украине то, что, по мнению наших опытных военных, ей нужно сейчас. Ей нужны танки, ей нужна артиллерия, ей нужна противовоздушная оборона, а также HIMARS", — заявил Байден.

Ранее, 24 февраля, стало известно, что Польша намерена обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Как рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, этот вопрос должен быть согласован со странами-партнерами.

В тот же день, 24 февраля министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что Копенгаген открыт к тому, чтобы рассмотреть возможность поставок истребителей F-16 в Украину. Похожее заявление сделал также и премьер-министр Испании Педро Санчес в ответ на запрос со стороны Владимира Зеленского.

18 февраля Politico писало, что пять членов Палаты представителей США оказывают прямое давление на президента США Джо Байдена, чтобы он предоставил Украине истребители F-16. Американские законодатели убеждены, что наличие современных боевых самолетов может оказаться решающим для контроля над воздушным пространством Украины в этом году.

Также напомним, 17 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава рассмотрит вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, и готова присоединится к коалиции по предоставлению Украине самолетов F-16. Глава государства уточнил, что на подготовку пилотов, которые будут обслуживать F-16, нужно много месяцев.