Дания "открыта" к поставкам Украине истребителей, в Испании "изучат" запрос Киева

По словам главы Минобороны Дании Троелса Лунда Поульсена, не исключено, что на определенном этапе понадобится рассмотреть поставки Киеву истребителей. У Дании порядка 77 единиц F-16. Премьер-министр Испании Педро Санчес считает запрос Зеленского об истребителях "легитимным".

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Руководство Дании "открыто" к тому, чтобы рассмотреть возможность поставок истребителей в Украину. Такое заявление сделал министр обороны страны Троелс Лунд Поульсен, передает Sky News.

По словам действующего главы оборонного ведомства, он "не исключает, что на определенном этапе может возникнуть необходимость в том, чтобы рассмотреть поставки истребителей".

Согласно официальным данным, с 70-х годов Дания закупила 77 истребителей F-16, 30 из них используются вооруженными силами страны.

Похожее заявление сделал и премьер-министр Испании Педро Санчес в ответ на запрос со стороны Владимира Зеленского.

По данным El Pais, официальный Мадрид считает просьбу о поставках натовских истребителей "легитимной", поэтому "мы должны это изучить", отметил он в своем интервью.

Авторы публикации напомнили, что Санчес посещал Киев 23 февраля.

По его словам, спустя год Украина гораздо уверенне в своих силах и может противостоять жестокому нападению агрессора.

"Я увидел гораздо более опытного президента Зеленского с четким представлением о том, какой должна быть борьба с агрессором и варианты мирного урегулирования", — пояснил лидер испанских социалистов.

Киев запрашивает у западных союзников дополнительные наступательные вооружения, и, хотя многие страны согласились передать танки и артиллерийские системы, пока ни одна из стран не передала истребители или дальнобойное оружие для нанесения ударов по тыловым позициям российских войск.

Напомним, что в годовщину российского вторжения в Украину прибыли первые танки Leopard 2, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Премьер-министр Матеуш Моравецкий, в свою очередь, поехал в Киев принимать "Леопарды", ВСУ должны получить 14 из них.

Вместе с тем, согласно заявлению представителя ЕС Жозепа Борреля, Россия перебросила на фронт вдвое больше солдат, чем было у границы по состоянию на 24 февраля. Российская группировка численностью 300 000 человек пополнила оккупационные силы.