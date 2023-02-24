Первые танки Leopard 2 прибыли в Украину, — министр обороны Польши

Премьер-министр Матеуш Моравецкий поехал в Киев принимать "Леопарды". Польша обязалась передать ВСУ 14 немецких машин, к танковой коалиции подключатся и другие страны.

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Первые немецкие танки Leopard 2 уже доставили в Украину. Об этом сказал 24 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак на заседании Совета национальной безопасности, пишет издание Wydarzenia.

Президент Польши Анджей Дуда во время заседания Совбеза выразил радость тому, что Польша первая отправила танки Leopard 2 Вооруженным силам Украины.

"В Украину прибыли первые танки Leopard из Польши. Премьер-министр поехал в Киев принимать "Леопарды". Мы действуем так, чтобы сдержать агрессора", — подчеркнул глава польского Минобороны.

Количество отправленных танков он не озвучил. Украинских военных несколько недель обучают использованию немецких танков Leopard 2 на полигоне в Свентошуве, добавил он.

По словам министра, принципиальную роль в отправке танков Leopard 2 сыграл факт сотрудничества Польши с Германией.

"После разговора с моим немецким коллегой я согласился на то, что польская сторона занимается построением коалиции стран, имеющих танки Leopard 2A4. Немцы займутся построением коалиции тех, у кого есть танки Leopard 2A6", — цитирует министра польский вещатель TVP.

В Украину направляется дивизион танков Leopard 2A4, в который войдут 14 машин из Польши, 8 из Норвегии и 4 — из Канады, сообщила газета Rzeczpospolita.

О решении отправить танки Leopard 2, по данным СМИ, должен был объявить премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев.

Министр обороны Алексей Резников 20 февраля говорил о формировании минимум 2 танковых батальонов в ВСУ, которые будут иметь на вооружении немецкие танки Leopard 2. Кроме этого, командование собирается создать 6-7 батальонов из танков Leopard 1 с боеприпасами.

Норвегия 14 февраля заявила о готовности присоединится к "танковой коалиции" и говорила о передаче Украине 8 танков Leopard 2.