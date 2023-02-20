"Будет коалиция": Резников рассказал, сколько танковых батальонов Leopard сформируют в Украине

В ВСУ начинают формировать батальоны, на вооружении которых будут германские танки Leopard 1 и Leopard 2, сообщил глава Министерства обороны.

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Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в ВСУ планируют сформировать танковые батальоны. Об этом он сообщил СМИ во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, передает УНИАН.

По словам чиновника, планируют сформировать как минимум 2 танковых батальона, на вооружении которых будут немецкие танки Leopard 2.

"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", — сказал Резников.

Уже через месяц в Украину прибудут первые танки Leopard, сообщили в Минобороны Польши. Украинские защитники овладевают новой бронетехникой на полигонах страны.

14 февраля Министерство обороны Норвегии сообщило о передаче Украине 8 боевых танков Leopard 2 и 4 машин специального назначения на их базе. Помимо этого, Норвегия внесла 250 млн крон для закупки боеприпасов и запчастей для танков Leopard 2.

Также 14 февраля стало известно, что Норвегия передаст Украине 12 танков. На вооружении страны находятся всего 36 Leopard 2, ВСУ получат их 8, остальные 4 – спецмашины. Такой шаг в правительстве объясняют тем, что российская агрессия против Украины не должна преуспевать.