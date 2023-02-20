"Буде коаліція": Резніков розповів, скільки танкових батальйонів Leopard буде в Україні

У ЗСУ починають формувати батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 1 та Leopard 2, повідомив очільник Міністерства оборони.

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у ЗСУ планують сформувати танкові батальйони. Про це він повідомив ЗМІ під час переговорів президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, передає УНІАН.

За словами чиновника, планують сформувати як мінімум 2 танкові батальйони, на озброєнні яких будуть німецькі танки Leopard 2.

"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, ймовірно, буде шість чи сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1. І також будуть танки Challenger 2 і Abrams і легкі танки AMX-10 із Франції", — сказав Резніков.

Вже за місяць в Україну прибудуть перші танки Leopard, повідомили у Міноборони Польщі. Українські захисники опановують нову бронетехніку на полігонах країни.

14 лютого Міністерство оборони Норвегії повідомило про передавання Україні 8 бойових танків Leopard 2 та до 4 машин спеціального призначення на їх базі. Крім цього Норвегія внесла 250 млн крон для закупівлі боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2.

Також 14 лютого стало відомо, що Норвегія передасть Україні 12 танків. На озброєнні країни перебувають всього 36 Leopard 2, ЗСУ отримають їх 8, решта 4 — спецмашини. Такий крок в уряді пояснюють тим, що російська агресія проти України не повинна мати успіху.