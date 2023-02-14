Танки Leopard 2 Україна отримає вже у березні, — Міноборони Польщі

Вже за місяць в Україну прибудуть перші танки Leopard, повідомляє Міноборони Польщі. Українські захисники вже опановують нову бронетехніку на полігонах країни.

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Танки Leopard Україна отримає вже у березні. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

"Сьогодні під час зустрічі Контактної групи з питань оборони в Брюсселі ми говорили про ефективну підтримку України. Інші країни заявили про участь у цій коаліції. Вже в березні перші танки Leopard відправляться в Україну", — сказав Маріуш Блащак.

Сьогодні, 14 лютого, Міністр оборони Канади Аніта Ананд перед початком зустрічі глав оборонних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі заявила, що танки Leopard 2, які Канада передає Україні, вже у Польщі, і канадські інструктори розпочали тренування українських танкістів.

Нагадаємо, Міністерство оборони Норвегії повідомило, що ухвалило рішення про передавання Україні 8 бойових танків Leopard 2 та до 4 машин спеціального призначення на їх базі. Також Норвегія внесла 250 млн крон для закупівлі боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2. Загалом на озброєнні норвезької армії знаходиться 36 танків Leopard 2A5.

Також сьогодні, 14 лютого, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто анонсував 13-й пакет військової допомоги для України. Він заявив, що у Фінляндії ведуть активну дискусію про те, чи передавати Україні танки, але фінальне рішення ще не прийнято.