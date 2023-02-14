Норвегія передасть Україні 12 танків, – міністр оборони Грам

Уряд зазначає, що війна в Україні близька до критичної фази, тому вкрай важливо постачати танки. На озброєнні країни знаходиться всього 36 Leopard 2, ЗСУ отримають їх 8, решта 4 — спецмашини.

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Міністерство оборони Норвегії ухвалило рішення передати Україні 8 бойових танків Leopard 2 та до 4 машин спеціального призначення на їх базі. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Глава уряду Йонас Гар Стьоре заявив, що зараз як ніколи важлива підтримка України у боротьбі, тому Норвегія разом з іншими країнами передасть танки Leopard 2. Також глава Міноборони Бйорн Аріль Грам заявив, що війна в Україні наближається до критичної фази, тому вкрай важливо постачати танки.

"Рішення про надання танків і танків спеціального призначення прийняли після тісного діалогу як з начальником Генерального штабу, так і з іншими європейськими країнами. Війна в Україні наближається до критичної фази, і вони залежать від своєчасної та суттєвої підтримки. Ми також зробимо свій внесок у навчання та підготовку українських танкістів у Польщі разом з іншими країнами-союзниками", — заявив Грам.

Також у Міноборони зазначають, що про свою готовність приєднатися до "танкової коаліції", вони сказали ще 26 січня. Спеціальні танки можуть бути у варіанті мостоукладачів або інженерних машин. Їх передадуть залежно від потреб України. Також Норвегія внесла 250 млн крон для закупівлі боєприпасів та запчастин для танків Leopard 2. Такий крок в уряді пояснюють тим, що російська агресія проти України не повинна мати успіху.

Загалом на озброєнні норвезької армії знаходиться 36 танків Leopard 2A5.

Нагадаємо, 14 лютого норвезька розвідка повідомила, що вперше з часів холодної війни російські кораблі вийшли у море з ядерною зброєю.

24 січня ЗМІ писали, що Норвегія відправить Україні 8 танків Leopard 2A5. Загалом на озброєнні армії є 36 машин.