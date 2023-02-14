Уперше з холодної війни: кораблі РФ вийшли в море з ядерною зброєю, — розвідка Норвегії

Фахівці зазначають, що йдеться про Північний флот РФ: центральна частина ядерного потенціалу розміщена в підводних човнах і на надводних кораблях.

Related video

Кораблі Північного флоту Росії вперше за 30 років почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю на борту. Про це повідомляє розвідка Норвегії (NIS) у своїй щорічній доповіді.

За інформацією фахівців, центральна частина ядерного потенціалу розміщена в підводних човнах і на надводних кораблях Північного флоту.

"Ядерна зброя є особливо серйозною загрозою у варіантах операцій, де можуть брати участь країни НАТО", — зазначається в документі.

У NIS також зазначили, що кораблі Північного флоту РФ регулярно виходили в море з ядерним озброєнням на борту під час Радянського Союзу. Однак із часів холодної війни подібних випадків не спостерігалося.

За даними розвідки Норвегії, після початку повномасштабного вторгнення в Україну для Росії "істотно зросла важливість ядерної зброї".

Північний флот ВМФ Росії дислокується в Північноморську Мурманської області. До складу флотилії входять понад 80 підводних човнів і надводних кораблів, зокрема, носії гіперзвукової зброї.

Нагадаємо, 2 лютого президент РФ Володимир Путін знову натякнув на можливе застосування ядерної зброї у відповідь на "загрози Заходу". За його словами, для тих, хто планує перемогти Росію, "застосуванням бронетехніки справа не закінчиться".

12 лютого опитування німецького комунікаційного агентства thekuskt CNC показало, що 89% українців готові продовжувати боротьбу навіть у разі завдання ядерного удару по Україні з боку РФ.