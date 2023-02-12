Волю не зламати: майже 90% українців не бояться ядерного удару Росії, — соцопитування

Більшість населення України проти капітуляції та виступає за повернення Донбасу та Криму. Люди згуртувалися в рішучості перемогти й захистити демократію від диктаторського режиму Володимира Путіна.

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Застосування Росією ядерної зброї в Україні не зможе зламати волю країни до перемоги — 89% українців продовжуватимуть боротьбу. Такі дані випливають із опитування німецького комунікаційного агентства thekuskt CNC, із яким ознайомилося видання Tagesspiegel.

Переважна більшість виключає капітуляцію та вважає за необхідне повернути Донбас і Крим. Погляди українців на війну суттєво відрізняються від поглядів німців — респондентів не лякають погрози Москви ядерними ударами, йдеться у звіті.

Близько 85% опитаних вважають відхід військ РФ до лінії фронту на 24 лютого неприйнятною підставою для припинення вогню.

"Переважна більшість населення — за відновлення суверенітету всієї України. Вони називають це обов'язковою умовою припинення вогню та переговорів", — наголосили німецькі соціологи.

Водночас 72% українців заявили про необхідність довгострокового постачання західної зброї для ЗСУ. Дві третини впевнені, що Україна ніколи не буде безпекою без гарантій НАТО. Переважна більшість більше довіряє США та НАТО, ніж ЄС, випливає з результатів.

[ + – ] 72% українців підтримали довгострокові постачання західної зброї Фото: foreignpolicy.com

Фахівці вказують на згуртованість українців у рішучості перемогти ворога та захистити демократію від диктаторського режиму президента Росії Володимира Путіна.

"Вихід війни, ймовірно, залежатиме від того, чи вдасться зберегти цю рішучість, коли власних цілей може бути не досягнуто. Простір для маневру українського уряду залежить від громадської думки", — йдеться в результатах.

Опитування проводили в листопаді 2022 року на замовлення Мюнхенської конференції з безпеки.

Нагадаємо, що британський таблоїд The Mirror називав приблизні терміни випробувань у РФ надзвукової ракети для комплексу "Сатана-2". Пуски можуть статися з 15 по 25 лютого, на ракеті вагою 208 тонн можуть розміщувати ядерні боєголовки.

Це ж видання 3 лютого писало, що Путін відвідав Волгоград на 80-ті роковини Сталінградської битви та прихопив із собою "ядерну валізку".

У Волгограді Путін укотре погрожував використати ядерну зброю у відповідь на "погрози" Заходу. За його словами, перемогти Росію бронетехнікою не вдасться.