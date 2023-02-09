Названо точні дати випробувань російської ядерної ракети "Сатана-2", — ЗМІ

Офіційних осіб у віддаленому регіоні Камчатки попередили, що потрібно готуватися до тестового пуску ракети, яку в РФ класифікують як "Сармат". А місцевих жителів обмежать у пересуванні.

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Російський президент Володимир Путін готується протестувати свою надзвукову ракету для комплексу "Сатана-2", а офіційних осіб у віддалених районах попередили, що слід підготуватися до запуску в період із 15 по 25 лютого. Про це повідомляє The Mirror.

У публікації зазначається, що Путін прагне налякати Захід новим масштабним пуском гігантської ракети вагою 208 тонн, на якій можуть розміщуватися ядерні боєголовки.

Журналісти припускають, що запуск може бути присвячений річниці початку масштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Російських чиновників у віддалених районах Камчатки попередили, що потрібно бути готовими до тестового запуску стратегічної ракети. Названий орієнтовний часовий період — із 15 по 25 лютого.

Запуск проводитиметься на полігоні "Кура", а місцевих мешканців обмежать у пересуванні.

Журналісти посилаються на військові джерела, які припускають, що російські стратегічні сили можуть провести випробування ракети, яку на Заході класифікують як "Сатана-2", а в РФ — "Сармат", розробку якої неодноразово переносили.

Такі повідомлення з'явилися на тлі закликів російських пропагандистів до ядерних ударів. Зокрема, телеведучий Володимир Соловйов заявив, що військову техніку, яку постачають Україні, неможливо знищити конвенційними засобами, оскільки в країн Заходу "триразова перевага", а по Європі "розкидані тисячі танків Leopard".

Раніше Фокус повідомляв, що ще один трудівник російської пропаганди Сергій Мардан навів як приклад Північну Корею. За його словами, КНДР демонструє зразкову незалежність, погрожуючи США відправити "весь світ — у потерть".

За повідомленнями ЗМІ, Володимир Путін привіз "ядерну валізку" на річницю Сталінградської битви. Одна з двох чорних валіз виконує роль складаного щита для захисту від замахів.