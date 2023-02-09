Названы точные даты испытаний российской ядерной ракеты "Сатана-2", — СМИ

Официальных лиц в отдаленном регионе Камчатки предупредили, что нужно готовиться к тестовому пуску ракеты, которую в РФ классифицируют как "Сармат". А местных жителей ограничат в передвижении.

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Российский президент Владимир Путин готовится протестировать свою сверхзвуковую ракету для комплекса "Сатана-2", а официальных лиц в отдаленных района предупредили, что следует подготовиться к запуску в период с 15 по 25 февраля. Об этом сообщает The Mirror.

В публикации отмечается, что Путин стремится напугать Запад новым масштабным пуском гигантской ракеты весом 208 тонны, на которой могут размещаться ядерные боеголовки.

Журналисты допускают, что запуск может быть приурочен к годовщине начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Российских чиновников в отдаленных районах Камчатки предупредили, что необходимо быть готовыми к тестовому запуску стратегической ракеты. Назван ориентировочный временной период — с 15 по 25 февраля.

Запуск будет проводиться на полигоне "Кура", а местных жителей ограничат в передвижении.

Журналисты ссылаются на военные источники, которые допускают, что российские стратегические силы могут провести испытания ракеты, которую на Западе классифицируют как "Сатана-2", а в РФ — "Сармат", разработка которой неоднократно переносилась.

Такие сообщения появились на фоне призывов российских пропагандистов к ядерным ударам. В частности, телеведущий Владимир Соловьев заявил, что поставляемую Украине военную технику невозможно уничтожить конвенциональными средствами, поскольку у стран Запада "троекратное превосходство", а по Европе "разбросаны тысячи танков Leopard".

Ранее Фокус сообщал, что еще один труженик российской пропаганды Сергей Мардан привел в качестве примера Северную Корею. По его словам, КНДР — демонстрирует образцовую независимость, угрожая США отправить "весь мир — в труху".

По сообщениям СМИ, Владимир Путин привез "ядерный чемоданчик" на годовщину Сталинградской битвы. Один из двух черных чемоданов выполняет роль складного щита для защиты от покушений.