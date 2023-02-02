"Бронетехнікою справа не закінчиться": Путін знову натякнув на застосування ядерної зброї

За словами президента Россі, "ідеологія нацизму" з боку країн Заходу загрожує безпеці країни, тому Кремль "вимушений" давати відсіч тим, хто "воює в Україні руками наступників Гітлера".

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Президент Російської Федерації Володимир Путін знову натякнув на застосування ядерної зброї у відповідь на "загрози" Заходу. Про це він у четвер, 2 лютого, розповів під час виступу у Волгограді на честь 80-річчя Сталінградської битви, повідомляє пропагандистське видання "Вести".

Путін заявив, що Росії "є чим відповісти" європейським країнам і додав, що для тих, хто планує перемогти Росію, "застосуванням бронетехніки справа не закінчиться".

"Ті, хто втягують європейські країни, зокрема Німеччину, в нову війну з Росією, і тим паче безвідповідально заявляють про це як про факт, що відбувся. Ті, хто розраховують здобути над Росією перемогу на полі бою, мабуть, не розуміють, що сучасна війна з Росією буде для них зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але у нас є чим відповісти, і застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Усі повинні це розуміти", — заявив Путін.

Під час виступу президент Путін відреагував на постачання Україні важких танків Leopard 2, "на борту яких хрести" і "збираються воювати з Росією на землі України руками наступників Гітлера".

"Ми бачимо, що ідеологія нацизму вже у своєму сучасному вигляді знову створює прямі загрози безпеці нашої країни. Ми знову змушені давати відсіч агресії колективного Заходу", — заявив Путін.

Лідер країни-агресора заявив, що попри "зусилля Заходу", у РФ є багато союзників по всьому світу, зокрема в Америці та Європі.

Зазначимо, що на момент оприлюднення матеріалу офіційні особи України ніяк не відреагували на висловлювання російського президента.

Нагадаємо, 2 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зробить усе, щоб не допустити російської агресії в регіоні, навіть якщо для цього потрібно "збудувати залізну завісу до небес".

У той же день представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що Володимир Путін поставив перед ЗС РФ завдання повністю захопити Донбас до березня цього року.

Раніше, 1 лютого колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україні необхідно поставити будь-яку зброю, необхідну для захисту від російської агресії.