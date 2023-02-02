Я готовий побудувати залізну завісу до самих небес, аби не підпускати до нас РФ, — Дуда.

Путін намагається відновити імперію, проте поляки не хочуть "російського світу" і НАТО завадить усім спробам їх поневолити, заявив президент Польщі.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зробить усе, щоб не допустити російської агресії в регіоні, навіть якщо для цього потрібно буде "побудувати залізну завісу до небес". Про це глава польської держави заявив під час візиту до Риги у четвер, 2 лютого, пише видання PAP.

"Я готовий відновити залізну завісу, якщо мені доведеться мати справу з агресивною державою по той бік східного кордону, яка хоче вбити своїх сусідів, хоче забрати їхню землю, хоче позбавити їх волі. Я готовий побудувати залізну завісу до небес, аби не пускати їх до нас", — сказав Анджей Дуда.

Президент Польщі додав, що держава нарощує витрати на оборону — нещодавно вони перевищили 2% ВВП, проте, за його словами, цей показник у 2023 році може досягти 4%. Дуда зазначив, що поляки чудово розуміють необхідність таких заходів, оскільки більше ніколи не хочуть бачити "російський світ" у себе вдома.

"Нехай Росія залишає собі свій російський світ, якщо він їм подобається. Нам він не подобається", — сказав глава польської держави.

Дуда також наголосив, що Польща є членом НАТО, і завдяки цьому країна зможе протистояти всім спробам її поневолити.

"Сьогодні прагнення правителів Росії на чолі з Володимиром Путіним справді полягає в тому, щоб відновити вплив царської імперії. Ми виступаємо проти війни, ми зробимо все, щоб цієї війни тут не було", — сказав президент Польщі.

Польський лідер зазначив, що наразі людство спостерігає відродження "російського імперського комплексу", результатом якого є агресія проти східної Європи.

"Сьогодні прагнення правителів Росії на чолі з Володимиром Путіним — це фактично відновлення впливу царської імперії. На мій погляд, це їхнє прагнення", — наголосив Дуда.

Нагадаємо, 1 лютого президент Польщі заявив про необхідність випрацювати угоду з НАТО, щоб надати Україні конкретні гарантії безпеки.

Також ми писали, що польська влада висловила готовність передати Україні винищувачі F-16 у координації із західними партнерами.