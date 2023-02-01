"Політика стримування": Польща запропонує НАТО надати Україні гарантії безпеки

Дуда заявив, що це питання обговорюватиметься на літньому саміті НАТО у Вільнюсі. Така ініціатива стане ще одним кроком у зміцненні безпеки України напередодні майбутнього вступу до альянсу.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що потрібно напрацювати угоду з НАТО, щоб надати конкретні гарантії безпеки України. Це обговорюватимуть на саміті альянсу у Вільнюсі. Про це пише dorzeczy.pl.

Президент Польщі заявив, що українська армія має отримати достатньо техніки, щоб мати змогу зупинити наступ Росії та повернути собі окуповані території.

"Це наше найголовніше завдання на сьогоднішній день, ми обов'язково поговоримо про це до саміту у Вільнюсі, але ми також хотіли б напрацювати домовленість із нашими союзниками у вигляді надання Україні конкретних гарантій безпеки з боку НАТО", — сказав він.

Дуда зазначив, що це буде ще один крок у зміцненні безпеки України напередодні майбутнього вступу до альянсу.

Видання пише, що польський президент поїхав до Литви, щоб обговорити військову співпрацю в межах НАТО. Під час пресконференції він заявив, що російське вторгнення в Україну показало, наскільки важливим є негайний доступ до сучасної військової інфраструктури. Це допоможе не лише зупинити просування ворога, а й стримувати його потенційне вторгнення.

"Це політика стримування. Ми, посилюючи присутність НАТО тут (у Литві, ред.) у плані особового складу, нарощуючи військову інфраструктуру, запобігаємо нападу", — сказав президент Польщі.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт пройде з 11 до 12 липня. Очікується, що на ньому будуть присутні близько 40 делегацій. Це перший саміт НАТО у Вільнюсі та другий, який відбудеться у країнах Балтії після ризького саміту 2006 року.

Раніше Фокус писав, що новий президент Чехії підтримав вступ України до НАТО після війни. Петро Павло заявив, що українці заслужили стати частиною суспільства демократичних країн, зокрема, це стосується вступу країни до НАТО.

Ще нагадаємо, що колишній генсек НАТО заявив, що масштабний наступ РФ може статися раніше, ніж здається. За словами Расмуссена, потрібно допомогти Україні повернути під контроль окуповані території та закрити небо. Тому постачання озброєння необхідно прискорити.