"Вони це заслужили": новий президент Чехії підтримав вступ України у НАТО після війни

Петр Павел заявив, що українці заслужили на те, щоб стати частиною суспільства демократичних країн, зокрема це стосується вступу країни у НАТО.

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Новообраний президент Чехії Петр Павел, який раніше був генералом НАТО, заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом Альянсу після закінчення війни з Росією. Про це чеський президент заявив в інтерв'ю ВВС.

Він зазначив, що українці будуть практично та морально готові стати членами НАТО після завершення бойових дій.

Крім того, він заявив, що країни Заходу мають допомагати зброєю Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії, причому у наданні допомоги не повинно бути "майже жодних обмежень".

"Українські військові, ймовірно, будуть найдосвідченішими військовими в Європі. Україна заслуговує на те, щоб бути частиною спільноти демократичних країн", — сказав президент Чехії.

На запитання журналіста "Включаючи НАТО?" політик відповів, що жителі України цього заслуговують.

"Я вважаю, що вони дійсно на це заслуговують", — відповів Павел.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Петр Павел у другому турі виборів президента Чехії, який відбувся 28 січня, отримав 58,32% голосів, тоді як його конкурент, чеський мільярдер, колишній прем'єр-міністр та лідер партії ANO Андрей Бабіш — 41 67%.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 9 січня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Прага надасть Києву нову партію модернізованих танків Т-72.