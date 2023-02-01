"Они это заслужили": новый президент Чехии поддержал вступление Украины в НАТО после войны

Петр Павел заявил, что украинцы заслужили того, чтобы стать частью общества демократических стран, в том числе это касается вступления страны в НАТО.

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Новоизбранный президент Чехии Петр Павел, который ранее был генералом НАТО, заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом Альянса после окончания войны с Россией. Об этом чешский президент заявил в интервью BBC.

Павел отметил, что украинцы будут практически и морально готовы стать членами НАТО после завершения боевых действий.

Кроме того, он заявил, что страны Запада должны помогать оружием Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии, при чем в предоставлении помощи не должно быть "почти никаких ограничений".

"Украинские военные, вероятно, будут самыми опытными военными в Европе. Украина заслуживает того, чтобы быть частью сообщества демократических стран", – сказал президент Чехии.

На вопрос журналиста "Включая НАТО?" политик ответил, что жители Украины этого заслуживают.

"Я считаю, что они действительно этого заслуживают", – ответил Павел.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Петр Павел во втором туре выборов президента Чехии, который состоялся 28 января, получил 58,32% голосов, в то время как его конкурент, чешский миллиардер, бывший премьер-министр и лидер партии ANO Андрей Бабиш – 41,67%.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 9 января премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Прага предаст Киеву новую партию модернизированных танков Т-72.