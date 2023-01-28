На выборах президента в Чехии побеждает Петр Павел: что он говорил об Украине

Павел не верит в демократическую революцию в РФ и выступает за продолжение поставок Украине оружия. Его конкурент Андрей Бабиш выступает за мирную конференцию с Кремлем, а также прекращение военной помощи.

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В Чехии завершается подсчет голосов на выборах президента. После подсчета на 95% участков Петр Павел получает 57,56 %. Об этом сообщает издание Ceske Noviny.

Экс-генерал НАТО Петр Павел станет новым президентом, заменив собой Милоша Земана. В финале второго тура Павел обошел бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, который получает около 42%.

Милош Земан до начала полномасштабная вторжения РФ в Украину был сторонником РФ и поддерживал Владимира Путина. После 24 февраля 2022 года он стал критиковать его, и Чехия стала помогать Украине. Земан поддержал Бабиша, также за него выступали коммунисты. Экс-генерала НАТО поддержала кандидатка Дануше Нерудова, которая заняла 3 место.

Что говорил Петр Павел об Украине?

Петр Павел был главой чешского Генштаба и посещал Украину в 2018 году в роли генерала НАТО. Он не верит в демократические изменения в России в ближайшем будущем, а также поддерживает оказание военной помощи Киеву.

Директор европейских студий в Украинской призме Михаил Драпак заявил, что Павел — выраженный евроатлантист. А Андрей Бабиш наоборот, евроскептик и выступает за мирное решение российско-украинской войны.

Несмотря на то, что главным в Чехии является премьер-министр, а не президент, позиция последнего все равно влиятельна. Как отмечают в ВВС, для Украины выборы важны, так как Бабиш говорил, что у Чехии уже нет оружия для его поставок Украине. Также он не считает, что Украина вступит в НАТО.

"Все мы хотим, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, чтобы была восстановлена ее территориальная целостность в начальных пределах, чтобы Россия компенсировала ущерб, а военные преступники предстали перед судом. Вопрос, что с этого можно достичь. Думаю, успехом будет восстановление территориальной целостности Украины минимум на состояние до 24 февраля 2022 года", — заявлял Петер Павел.

Напомним, 14 декабря в Чехии признали Голодомор геноцидом украинского народа. Сенат поддержал такое решение.

11 января чешская компания Excalibur Army показала модернизацию танков Т-72 для Украины.